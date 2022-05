Gyimesi nechce návrh o vlajkách napriek výzve premiéra stiahnuť

„Vážim si pána premiéra, jeho názor, ako aj jeho hodnotové nastavenie, ale zákon nestiahnem,“ povedal Gyimesi pre TASR.

Heger zostal bezmocný

Premiér Heger považuje návrh na zákaz vyvesovania dúhových vlajok na verejné budovy za nepotrebný a zbytočný. Komentovať však svojho straníckeho šéfa a ministra financií Igora Matoviča, ktorý ho považuje za správny, nechce.

Minulý piatok poslanec Gyimesi podal spolu s Tomášom Tarabom (nez.) do parlamentu návrh na novelizáciu zákona číslo 63/1993 o štátnych symboloch. Podľa ich návrhu by sa na verejné budovy, akými sú napríklad parlament, ministerstvá, Prezidentský palác, budovy prokuratúr, súdov, škôl či múzeí, nesmeli umiestňovať symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie. Ide napríklad o dúhové vlajky, ktoré sú znakom sympatií ku komunite LGBTI.

Gyimesiho stranícky kolega Andrej Stančík vyhlásil, že o návrhu nevedeli ani v klube OĽaNO. Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) aj Janka Bittó Cigániková (SaS) zasa potvrdili, že o tomto návrhu nevedeli ani vo vládnej koalícii.

„O návrhu poslanca Gyimesiho sme nemali vedomosť. Považujeme tento krok za porušenie pravidiel klubu OĽaNO a aj koaličnej zmluvy,“ uviedol šéf klubu OĽaNO Michal Šipoš. Podľa neho sa situáciou budú zaoberať na najbližšom zasadnutí klubu.

Matovič je proti dúhovým vlajkám

Gyimesiho sa zastal iba Matovič. „Zneužívať štátne budovy na šírenie propagandy akejkoľvek sexuálnej orientácie nie je v súlade s verejným záujmom. Preto návrh poslanca Gyimesiho považujem za správny,“ reagoval líder mandátovo najsilnejšieho koaličného hnutia.

Predseda vlády Heger, ktorý je však iba členom predsedníctva hnutia OĽaNO, považuje návrh Gyimesiho a Tarabu za „nepotrebný a dokonca nesprávny“. „Myslím si, že zvýši polarizáciu spoločnosti, čo určite nepotrebujeme. Potrebujeme ísť opačným smerom aj s úctivou diskusiou aj o citlivých otázkach, ktoré v spoločnosti máme,“ povedal Heger.

V dohode, ktorú koaliční poslanci slávnostne podpísali pred dvoma rokmi, sa píše, že poslanecké návrhy nebudú predložené do Národnej rady bez toho, aby sa vopred prerokovali a schválili na koaličnej rade. Rovnako koaličná strana nemôže presadzovať svoje záujmy na úkor inej koaličnej strany spoločným postupom so stranami opozície.

Čítajte viac Poslanec OľaNO a exkotlebovec spolu, chcú zakázať dúhové vlajky. Bordel, reaguje Bittó Cigániková

Preto je Heger presvedčený, že boli porušené pravidlá koalície. „Návrh nebol podaný so súhlasom koaličnej rady, čo viem, nebol podaný ani so súhlasom klubu OĽaNO, no a bol podaný s opozičným poslancom. Prekročilo to všetky tieto rámce,“ dodal premiér s tým, že vyzval Gyimesiho, aby návrh stiahol. Zatiaľ však bez spätnej väzby.

Matovič mu však vo svojom vyhlásení kontruje. Pripomína totiž, že v koalícii sa opakovane stáva, že poslanecký návrh alebo pozmeňujúci návrh zákona sa predkladajú aj bez súhlasu koaličných partnerov. „V tomto pohľade sa preto opäť návrh nevymyká zvyklostiam v rámci koalície,“ objasnil.

Heger však cestou na summit lídrov v Bruseli dostal aj otázku, čo hovorí na Matovičove vyjadrenia. „Nič. Pozrite sa, ja som povedal svoj názor. Čiže som vyjadril, čo si o tom zákone myslím,“ odpovedal predseda vlády.