Strana Za ľudí chce vyššie platy pre učiteľov. Navrhuje vlastný automat

Strana Za ľudí chce presadiť vyššie platy pre učiteľov a tento bod chce presadzovať aj na koaličnej rade. V utorok počas tlačovej konferencie to uviedla vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Navrhuje platový automat, ktorý bude ukotvený v zákone.

Remišová poznamenala, že strana Za ľudí chce presadiť systémové riešenie, aby mechanizmus zvyšovania platov učiteľov bol zakotvený priamo v zákone. „To znamená, že priamo so zvýšením sa musí v každoročnom rozpočte rátať,“ vysvetlila Remišová s tým, že podobne to funguje aj v zdravotníctve. Vzdelávanie považuje strana podľa jej slov za mimoriadne dôležité.

Podpredsedníčka strany Viera Leščáková poukázala na to, že nejde o útok na ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) alebo predsedu liberálov Richarda Sulíka, ale chcú presadiť zvýšenie platov v školstve. Ako uviedla, uplynulý týždeň prišli s návrhom zdanenú ruskú ropu pretaviť do platov učiteľov, čo strana SaS zamietla. Tvrdí, že prostriedky na zvýšenie platov učiteľov sú a žiada SaS, aby na koaličnej rade spolu s nimi trvala na tom, aby financie boli použité na platy vo verejnej správe a špeciálne na platy v školstve. Považuje za nevyhnutné, aby došlo k zvýšeniu platov v školstve minimálne o desať percent a následne k zavedeniu platového automatu.

Čítajte viac Minister chce štrajkovať proti ministrovi. Vyjdú Matovič a Gröhling pre učiteľské platy do ulíc?

Za ľudí navrhuje, aby sa do 15. júna, kedy je v Bratislave naplánované protestné zhromaždenie školských odborárov, stretli koaliční partneri a dohodli sa na spoločnom riešení. „Navrhujeme, aby automat bol ustanovený nejakým spôsobom, napríklad ako 75 percent priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca,“ povedal ekonóm Tomáš Meravý. Naviazať by sa to mohlo podľa jeho slov aj na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, ide o vec dohody. Remišová dodala, že považuje za absurdné, aby sa minister školstva pripojil k protestnému zhromaždeniu.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR považuje za absurdné a dehonestujúce odkazovať školstvo na nové pochybné dane, ktorých výnos vôbec nie je zaručený. Uviedol to v utorok na sociálnej sieti s tým, že od koaličných partnerov prichádzajú návrhy na „kreatívne“ financovanie školstva, napríklad novou daňou z alkoholu, tabaku či ropy.

Protest ostane odborársky

Protest Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku za vyššie platy zamestnancov v školstve a za lepšie podmienky v školách nielen pre zamestnancov, ale aj deti, žiakov a študentov zostane odborársky. A nebude stranícky. Informoval o tom predseda školských odborárov Pavel Ondek.

Protestné zhromaždenie sa uskutoční 15. júna o 13.30 h na Námestí SNP v Bratislave, následne je naplánovaný pochod pred Národnú radu SR. „Protestom chceme upozorniť vládu SR a poslancov Národnej rady SR a zároveň ich požiadať, aby už konečne rozhodli o rapídnom zvýšení financií do školstva,“ poznamenal Ondek. Podľa jeho slov tým zachránia školstvo a zvýšia motiváciu mladých ľudí pracovať v ňom.

Školskí odborári poukázali na to, že minister školstva Gröhling aj minister financií Matovič ohlásili, že budú tiež protestovať. „Štrajková pohotovosť, protesty a štrajk sú naše nástroje, ktorými žiadame práve spomínaných ministrov o zvýšenie financií do školstva,“ dodal predseda školských odborárov.