Horúci zemiak pred štrajkom učiteľov: Viac peňazí na platy

Učitelia si pýtajú vyššie platy. Už dlhodobo. Doteraz boli odsúvaní na vedľajšiu koľaj. Školským odborárom došla trpezlivosť, a tak určili termín štrajku: 15. júna v Bratislave. Keď minister školstva Branislav Gröhling (SaS) vyhlásil, že sa postaví k učiteľom, hneď aj na čelo protestu, ktorý povedie k rezortu financií. Na to odpovedal strážca štátnej kasy Igor Matovič (OĽaNO), že sa pridá tiež. On však chcel protestujúcich otočiť smerom na ministerstvo školstva.

Vtedy šéf Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek pre Pravdu povedal, že názor ministra školstva pozná vyše pol roka. Ale rovnako pozná názor ministra financií Matoviča a premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Tí im zvýšenie platov o desať percent sľúbili v čase, keď budú vyrovnané verejné financie. Matovič navyše Gröhlingovi pripomenul, že na koaličných radách neotvoril otázku zvýšenia učiteľských platov o desať percent. Navyše, učitelia si prilepšia zvýšením daňového bonusu. To sa však neukazuje ako dobrý argument, keďže v pedagogickom zbore nie sú všetci len otcovia a matky malých detí.

Keď sa SaS, strana ministra školstva, postavila proti Matovičovmu protiinflačnému balíčku, ten povedal, že chce zvýšiť učiteľom platy. „Ale SaS to pol roka blokuje, lebo nechce zdaniť bohatých, alkohol, hazard,“ vyhlásili Matovič v diskusii pre rádio Expres.

Je to hanebné

„Odkazovať školstvo na pochybné dane je hanebné,“ reaguje Gröhling. „Pred voľbami vo svojom programe hnutie OĽaNO sľubovalo zvýšenie platov učiteľov ročne o desať percent. Za ľudí navrhovali dorovnanie miezd učiteľov na 90 percent priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Sme rodina navrhovala navýšiť nástupný plat učiteľa aspoň na úroveň priemernej mzdy v kraji,“ pripomenul minister predvolebné sľuby svojich koaličných kolegov.

Šéf školstva Matovičovi pripomenul, že „žiadna koaličná strana nesľubovala nezodpovedné míňanie financií v sume 1,3 miliardy eur“.

„Naopak, koaliční partneri vždy takúto politiku, ktorú robil hlavne Smer, kritizovali. Teraz ale vláda schválila balíček za 1,3 miliardy, bez pripomienkového konania, bez diskusie, bez ohľadu na výhrady a návrhy, ktoré sme im adresovali. Tieto financie budú chýbať v školstve, zdravotníctve aj v samosprávach,“ argumentuje Gröhling.

Ide o to, že vyšší daňový bonus pripraví o peniaze obce a mestá. Tie sú už tiež v štrajkovej pohotovosti.

Ministra školstva však hnevá najmä „kreatívne“ financovanie školstva. „Napríklad novou daňou z alkoholu, tabaku či ropy. Považujem za absurdné a dehonestujúce odkazovať školstvo na akési nové pochybné dane, ktorých výnos vôbec nie je zaručený,“ tvrdí.

Gröhling hovorí, že koaličným kolegom desiatky hodín vysvetľoval potrebu zvýšenia platov v školstve – nielen učiteľov, ale aj nepedagogických zamestnancov. „Opakovane zasadali naše sekcie rozpočtu, analytické tímy. Osobne som niekoľkokrát rokoval so štátnym tajomníkom aj ministrom financií. Dokonca sme zorganizovali samostatné rokovanie k zvýšeniu platov v školstve so zástupcami zamestnancov škôl, premiérom aj ministrom financií,“ opisuje doterajšie kroky.

Výsledkom však bola Matovičova odpoveď: nie sú financie. Gröhling je presvedčený, že časť z 1,3 miliardy eur z protiinflačného balíka sa mohli minúť v školstve, zdravotníctve a v samosprávach.

Kto si prihrieva polievočku?

Do diskusie zvyšovania učiteľských platov prispela aj strana Za ľudí. Jej líderka a ministerka investícií Veronika Remišová tvrdí, že koaličným partnerom predložili viacero návrhov, ako nájsť dostatok peňazí na vyššie platy, ale kolegovia ich neakceptovali.

Remišová však považuje za absurdné, „aby minister školstva, od ktorého celá pedagogická komunita očakáva, že bude riešiť platy, ide namiesto toho štrajkovať“.

Strana uznáva, že štát vyberie viac na daniach. „Bolo by prirodzené, keby vláda reflektovala túto realitu a vyššie príjmy pretavila do vyšších platov vo verejnej správe, teda aj do platov učiteľov,“ vysvetľuje ekonomický expert strany Tomáš Meravý.

Podpredsedníčka strany a štátna tajomníčka ministerstva kultúry Viera Leščáková dodala, že táto strana žiadala, aby sa „zdanená ruská ropa pretavila do platov učiteľov“. SaS bola proti. "Prostriedky na zvýšenie platov učiteľov máme, a preto prosím stranu SaS, aby na koaličnej rade spolu s nami trvala na tom, aby tieto prostriedky boli použité na platy vo verejnej správe a konkrétne na platy v školstve. Preto prosím ministra školstva, aby namiesto návštevy protestného zhromaždenia učiteľov si sadol s ostatnými koaličnými partnermi za rokovací stôl a vyjednal peniaze pre rezort, ktorý si strana Sloboda a Solidarita slobodne zobrala. Považujem za psiu povinnosť tejto strany, aby sa postarala o tento rezort,“ dodala Leščáková.

Na tieto návrhy Gröhling strane Za ľudí odpovedal na sociálnej sieti. „Netrpezlivo čakáme, kedy sa Veronika Remišová vyjadrí konečne aj k svojmu ministerstvu. Všetko ostatné už totiž okomentovala,“ odkázal minister školstva.