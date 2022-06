Sulík: Ak Matovič nevie zostaviť rozpočet, mal by sa zamyslieť nad zmenou práce

Ak by minister financií Igor Matovič (OĽANO) nevedel zostaviť štátny rozpočet, je to znak jeho neschopnosti a mal by sa zamyslieť nad zmenou roboty. Vyhlásil to líder SaS a vicepremiér Richard Sulík. Slová o tom, že môže byť problém zostaviť štátny rozpočet na ďalší rok, považuje SaS za vydieranie. Strana už skôr vyhlásila, že neschopnosť zostaviť rozpočet nie je dôvodom na pád vlády, ale skôr na výmenu ministra financií.

„Je to v prvom rade znak neschopnosti ministra financií a možno by sa mal zamyslieť, že keď takúto úlohu nezvláda, či by nemal zmeniť robotu,“ povedal Sulík po rokovaní vlády v súvislosti so zostavovaním rozpočtu. Matovič v diskusii Denníka N pripustil, že nebude vedieť zostaviť rozpočet, ak SaS nebude súhlasiť s úpravou daní. Hovoril aj o rozpade vládnej koalície na jeseň.

Za drzosť označil minister financií Igor Matovič slová ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorý povedal, že by mal ísť Matovič z funkcie preč, ak ju nezvláda. „ Od ministra hospodárstva, ktorý mal možno desať, pätnásť dovoleniek v Dubaji, je to drzosť,“ reagoval Matovič.

Sulík označil Matovičove slová za vydieračské nátlakové praktiky. „Považujeme za hrubé, primitívne vydieranie, keď najprv Igor Matovič pretlačí za výdatnej pomoci fašistov miliardové výdavky a vzápätí informuje verejnosť, že nevie zostaviť rozpočet. Takto sa to predsa nerobí, my s tým nesúhlasíme. Ak Igor Matovič dnes vie, že to nebude vedieť zostaviť, mal by sa modliť, aby prezidentka balíček vrátila, to je hneď miliarda eur, ktorá bude chýbať,“ doplnil.

Zopakoval, že vyššie dane sú pre SaS červenou líniou. „Očakávame, že predloží taký rozpočet, ktorý prejde parlamentom,“ skonštatoval Sulík.

Strana Za ľudí považuje takéto odkazy cez médiá za zbytočné, pretože iba frustrujú verejnosť. „Podľa logiky SaS by niekto mohol zase žiadať výmenu ministra hospodárstva preto, že je drahá ropa a plyn,“ reagovala pre TASR šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová.

Zabezpečenie zdravých verejných financií a rovnováha medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu je podľa Remišovej úlohou celej vlády a koalície. „Riešenie musí vláda hľadať spoločne,“ dodala. Jej strana nechce financovať vyššie platy učiteľov alebo zdravotníkov ďalším zadlžovaním krajiny. „Od rokovaní o rozpočte očakávame racionálne návrhy, nie osobné útoky,“ vyhlásila.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) v súvislosti s otázkou možného pádu vlády hovorí o tom, že sú to otázky a špekulácie, ktoré rozvíjajú médiá ako odraz vzťahov v koalícii. Odvoláva sa pritom na konštruktívnu pracovnú atmosféru na vláde. „Som presvedčený, že táto vláda dovládne do roku 2024,“ dodal.