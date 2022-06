Heger: Zodpovednosťou vlády je prinášať výsledky

Premiér Eduard Heger (OĽANO) nepovažuje komunikáciu niektorých členov vlády za šťastnú, no verí, že nakoniec dokážu v sporných otázkach nájsť zhodu. Osobné útoky sú podľa premiéra kontraproduktívne a hlavnou zodpovednosťou vlády je prinášať občanom konkrétne výsledky. Heger tak reagoval na aktuálne spory ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) o využití financií zo zdanení ruskej ropy či o finančnom krytí pomoci rodinám.

„Nepáči sa mi, a myslím si, že to nie je správne, že občanom neposkytujeme vecné argumenty, ale ide sa do osobných útokov,“ povedal Heger. Ministrov sa však preto Heger vymeniť nechystá. „Budem ich meniť na základe toho, ak nebudú dosahovať výsledky,“ dodal.

V súvislosti so stanoviskom SaS, ktorá odmieta akékoľvek zvyšovanie daní, Heger pripomenul, že v programovom vyhlásení vlády taký záväzok nie je. „Dohodli sme sa na tom, že budeme znižovať dane na strane práce a budeme zvyšovať dane na strane majetku, spotreby a negatívnych externalít“ uviedol premiér.

Všeobecné vyhlásenie Sulíka o tom, že minister financií nemá pokryté náklady na financovanie už schváleného balíka protiinflačnej pomoci rodinám, Heger odmietol s tým, že Matovič zdroje špecifikoval. Sulík by podľa neho mal konkretizovať, ktoré z vyjadrení Matoviča nie sú pravdivé. Osobne si chce počkať na hodnotenie balíka Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá by ho mala podľa premiéra zverejniť najneskôr do dvoch týždňov.