Inšpekcia udelila prevádzkovateľovi odkaliska Poša historicky najvyššiu pokutu

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) udelila prevádzkovateľovi odkaliska Poša historicky najvyššiu pokutu. Finančnú sankciu vo výške 743 018 eur má spoločnosť TP2 so sídlom v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske zaplatiť za to, že do odkaliska vypúšťala odpadové vody bez príslušných povolení. Voči záveru druhostupňového konania nie je možné sa odvolať, informoval v stredu generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.