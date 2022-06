Šialenstvo vo vláde graduje. Odíde Sulík alebo Matovič?

Vlani v marci Richard Sulík (SaS) posielal vtedajšieho premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) preč z vlády preto, lebo v krajine kulminovala pandemická vlna a štát okrem plošného testovania vyhodil peniaze aj na nákup neregistrovanej vakcíny z Ruska.

Dnes ho posiela preč preto, lebo pretlačil protiinflačný balíček a vyhráža sa, že bez zvyšovania daní nedokáže postaviť budúcoročný štátny rozpočet. „Keď takúto úlohu nezvláda, mal by sa Igor Matovič zamyslieť, či by nemal zmeniť robotu," zhodnotil Sulík Matovičove vyhlásenia.

Ten totiž verejne viackrát pripustil, že táto koalícia by sa mohla rozpadnúť už začiatkom jesene, keď sa bude rokovať o peniazoch na budúci rok. „Zvádzali sme dlhomesačný súboj o pomoci rodinám. Sulík sa hádzal o zem, že nerobme nič, nerobme nič, to sa poddá a inflácia nejako klesne. Keď sme stratili trpezlivosť, tak sme išli vlastnou cestou," zdôvodňuje Matovič pretlačenie balíčka v parlamente. To by sa mu nepodarilo, ak by poslanci z ĽS NS nesúhlasili, že návrhom sa bude Národná rada vôbec zaoberať.

„Teraz budeme zvádzať súboj za vyššie platy učiteľov, zdravotných sestier, lekárov, policajtov, štátnych úradníkov. A on zasa chráni zbohatlíkov, prevádzkovateľov hazardu, Slovnaft, výrobcov alkoholu. Myslím si, že je to nemorálne konanie v tejto situácii," tvrdí Matovič na adresu Sulíka. Na radu, aby odišiel z ministerstva financií, hovorí, že „od ministra hospodárstva, ktorý mal možno desať, pätnásť dovoleniek v Dubaji, je to drzosť“.

Hoci sa dve najsilnejšie koaličné strany už teraz sekajú pri daniach, politológ Jozef Lenč pripomína, že táto vládna štvorka sa už rozpadávala niekoľkokrát. Ale zatiaľ sa nerozpadla. „V každom prípade sa domnievam, že by sa časti verejnosti a aj časti vládnej koalície možno uľavilo, ak by došlo k nejakej radikálnej zmene v rámci fungovania koalície. Či už k takej, že by sa Eduard Heger odhodlal odvolať ministra alebo ministrov, ktorí vyvolávajú napätie v jeho kabinete, alebo keby niektorá z politických strán odišla z vládnej koalície," vysvetľuje Lenč.

Premiér Heger, ktorému je Matovič straníckym šéfom, je presvedčený, že hádky medzi týmito dvoma ministrami sú len „zástupný problém". „Ukazuje to vnútornú frustráciu ministrov. Frustrovaný minister má ísť na dovolenku alebo ísť od toho. Nebudem rešpektovať frustrovanosť ako stav, ktorý sa má podpisovať pod ich výsledky. To je ich zodpovednosť. Mňa sa tiež nik nepýta, či som frustrovaný, ja som zodpovedný za svoj výkon. V takomto duchu budem postupovať," tvrdí premiér.

Ministrov však nechce vymeniť hneď v tejto chvíli. „Budem ich meniť na základe toho, ak nebudú dosahovať výsledky," objasnil Heger svoje kritériá na prípadnú výmenu ministra.

Pomoc alebo nepomoc?

Matovič teda tvrdí, že bude treba zvýšiť niektoré dane, resp. zdaniť niektoré podniky. „Nebudeme súhlasiť s vyššími daňami. Považujeme za hrubé, primitívne vydieranie, keď najprv pretlačí Igor Matovič cez parlament za výdatnej pomoci fašistov miliardové výdavky a vzápätí informuje verejnosť, že nevie zostaviť rozpočet. Takto sa to predsa nerobí," vyčíta Sulík vládnemu kolegovi.

Zdôraznil, že SaS odmieta „vydieračské nátlakové praktiky". „Vyššie dane sú pre SaS červenou líniou a vôbec neplatí, že tu na zemi, na chodníku leží nejakých 720 miliónov eur. To je čistý výmysel, to sú peniaze, ktoré patria ľuďom, ktorí ich vyprodukovali. Potili krv mnohí z nich, aby ich zarobili. A teraz príde pán minister financií, lebo nie je schopný zostaviť rozpočet, a ide im ich zobrať. My sme zástancovia ľudí, ktorí tvoria hodnoty v tejto krajine a nebudeme súhlasiť s vyššími daňami," podčiarkol postoj strany, ktorý prezentuje už niekoľko týždňov.

Najnovší spor sa začal minulý týždeň. Matovič doručil len 13 hodín a 5 minút pred rokovaním vlády svojim koaličným partnerom návrh na protiinflačný balíček. Okrem zvýšenia daňového bonusu, ktorý bude znamenať menej príjmov pre mestá a obce, obsahuje aj tzv. krúžkovné. To už zasahuje do kompetencií ministra školstva Branislava Gröhlinga zo SaS. Ten týmto nápadom veľmi nadšený nie je. Ministri sa posekali, ale návrh šiel do parlamentu. Tam poslanci ĽS NS zdvihli ruky za to, aby sa Matovičovým nápadom poslanci zaoberali. Matovič tvrdí, že bol za extrémistami a svoj návrh im vysvetľoval, preto boli za. Tí sa však teraz vyjadrili, že sa im podarilo pretlačiť vlastné pozmeňovacie návrhy. To bola ďalšia voda na mlyn tohto sporu.

Matovič však tvrdí, že balíček pomoci pre rodiny, alebo ako on hovorí 200 eur na dieťa, je finančne krytý. „Čo sa týka výdavkov na daňový bonus, čo je približne 550 miliónov eur, ten netreba finančne kryť, lebo to je zníženie daní pre zamestnancov, s tým dôvetkom, že je to pre rodičov detí. Prídavok na dieťa vykrývame z lepšieho výberu daní. Menej sa kradne a ten efekt sme posunuli rodinám. Služby deťom, teda 200 miliónov, pôjde z tzv. dynamických efektov. To znamená, že keď dáte rodinám 1,3 miliardy eur, tak tie rodiny to vrátia späť do ekonomiky a z toho približne 15 percent sa vráti do štátneho rozpočtu. Ďalších 60 miliónov je valorizácia, ktorá by bola tak či tak. A zostáva pár drobných, ktoré pôjdu z rezervy, ktorú sme mali práve na systémové zmeny," vysvetľuje Matovič, odkiaľ zoberie peniaze na vykrytie protiinflačnej pomoci.

Rozhodcu v spore týchto dvoch mužov Heger nechce robiť. „Máme dosť zdatných ekonómov, ktorí vedia povedať, ktorý z tých argumentov je pravdivý a ktorý nie," mieni. Podľa Hegera by Rada pre rozpočtovú zodpovednosť mala do týždňa, do dvoch pripraviť stanovisko k protiinflačnému balíku.

Nech sa Matovič modlí

„Keď Igor Matovič dnes vie, že nebude vedieť zostaviť rozpočet, mal by sa modliť, aby prezidentka ten jeho balíček vrátila. Lebo to je hneď miliarda eur, ktorá v tom rozpočte na budúci rok určite bude chýbať a ktorá zhorší šance a vyhliadky na to, že ten rozpočet zostavený bude," radí Sulík ministrovi financií.

Po expresnom prerokovaní na vláde prešla pomoc expresne aj zákonodarným zborom. Trvalo to v podstate len týždeň. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) kritizovala skrátené legislatívne konanie, najmä fakt, že návrh neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Nakoniec však je zákon na stole u prezidentky Zuzany Čaputovej. Tá po návrate z Ukrajiny vyhlásila, že bude mať v nasledujúcich dňoch viaceré rokovania o schválenej legislatíve. „Svoje rozhodnutie oznámim budúci týždeň," podčiarkla s tým, že súčasťou rozhodnutia bude aj jej postoj k možnosti, že dá zákony posúdiť Ústavnému súdu.

Heger však tvrdí, že zostavenie rozpočtu na budúci rok nevidí celkom čierne. A pripomína, že „v programovom vyhlásení vlády nie je napísané, že sa nebudú zvyšovať dane“.

„Dohodli sme sa, že budeme znižovať dane na strane práce a zvyšovať dane na strane majetku, spotreby a negatívnych externalít. Ak tu máme potreby, ktoré nevieme rozpočtovo vykryť, tak potrebujeme nájsť opatrenia, ktorými ich vykryjeme. Môže byť diskusia o detailoch, som za hľadanie najlepšieho riešenia, ale nie o tom, kto je aký minister," hodnotí spor medzi dvoma ministrami a predsedami koaličných strán. „Je tu spor medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Ale občania potrebujú vedieť fakty a tie môže overovať Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Všetko ostatné je už len politika, ktorá niekedy zabáva a niekedy otravuje ľudí," dodal predseda vlády.