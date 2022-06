Globsec: Zelenskyj požiadal o zbrane, podľa Čaputovej Rusko bojuje aj proti európskym hodnotám

„Európa by mala viac podporiť Ukrajinu. Ďakujeme vám za všetko, dodávky zbraní by sa však mali zintenzívniť. Na bojisku na Ukrajine sa rozhoduje, či sa sloboda zachová pre všetkých. Rozhodne sa, či sloboda pretrvá v ďalších desaťročiach,“ povedal Zelenskyj. Medzi žiadanými zbraňami spomenul napríklad raketové a delostrelecké systémy.

Európsku úniu Zelenskyj vyzval na rýchlejšie rozhodovaniu v súvislosti so sankciami. „Toto sú dni, keď ide o život našich ľudí. Je dôležité konať okamžite a treba pristúpiť k siedmemu balíku sankcií. Je veľký rozdiel medzi krajinami, ktoré nás podporujú a ktoré robia niečo iné,“ dodal ukrajinský prezident.

Maďarsko sa v stredu opäť postavilo proti prijatiu šiesteho balíka protiruských sankcií, ktorý dlhodobo blokovalo pre nesúhlas s podmienkami embarga na dovoz ruskej ropy.

Podľa Zelenského v dôsledku ruskej blokády ukrajinských prístavov zažíva svet bezpečnostnú a potravinovú krízu, pretože Ukrajina nemôže vyvážať svoje obilie. „Ak sa to nepodarí zvrátiť, povedie to k politickému chaosu v Afrike aj v Ázii, povedie to k vlnám migrácie,“ povedal.

Čaputová: Pre prinavrátenie mieru do Európy je potrebné pokračovať v podpore Ukrajiny

Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej Rusko nebojuje len proti Ukrajine ale aj proti európskym demokratickým hodnotám a pravidlám, ktoré na kontinente zaistili mier. Na prinavrátenie mieru do Európy je podľa prezidentky Čaputovej potrebné pokračovať v podpore Ukrajiny, aby bola vo vyjednávaní s Ruskom slobodná a nie pod nátlakom.

Čaputová aj v tomto príhovore pripomenula skúsenosti Slovenska a Česka z roku 1938, keď v Mníchove svetové mocnosti, s cieľom zaistiť mier, dovolili Adolfovi Hitlerovi zabrať časť ich územia. Podotkla, že za menej než rok sa tento mier zmenil na vojnu. Vo svojom príhovore preto vyzvala k nezopakovaniu rovnakej chyby.

Slovenská hlava štátu tiež zhodnotila, že len humanitárna pomoc nepomôže Ukrajine zbaviť sa agresora, pretože situácia na bojisku je vážna a je potrebné robiť viac. Poukázala pri tom na to, že Slovensko patrí medzi významných dodávateľov vojenskej pomoci. „Rekonštrukcia Ukrajiny nemôže čakať, kým agresia skončí. Bude to veľká úloha, ale tiež investícia do našej spoločnej prosperity. Ako blízky sused, Slovensko plánuje mať aktívnu úlohu pri rekonštrukcii Ukrajiny,“ uviedla prezidentka s tým, že aj Európska únia bude mať dôležitú úlohu nielen v povojnovom zotavení. Verí, že EÚ odobrí Ukrajine kandidátsky status, pretože 20-ročné ponechanie krajiny pomedzí EÚ a Ruskom viedlo k väčšej nestabilite.

Pomalé postpandemické zotavenie a nedostatočné investovanie do iných zdrojov energie označila prezidentka za dôvody väčšieho oslabenia. Z tohto dôvodu radí viac investovať do zelenšieho a udržateľnejšieho rozvoja a znížení energetickej závislosti na Rusku. Podľa nej to nie je voľba, ale nutnosť. Potrebu investovať vidí aj pri rozpočte na obranu. Na summite NATO v Madride by mali byť lídri pripravení uvoľniť aspoň dve percentá z HDP na obranu, ešte pred pôvodne plánovaným rokom 2024. Tiež by sa malo posilniť východné krídlo a nová stratégia NATO by mala reflektovať novú realitu, a to, že Rusko je hrozba a kolektívna obrana by mala byť hlavným cieľom aliancie.

Prezidentka upozornila, že sa nedá ignorovať riziko, ktoré predstavujú dezinformácie a propaganda pre demokraciu a bezpečnosť. Vníma, že platformy sociálnych médií sa stávajú dominantným zdrojom informácií pre občanov. Ako ďalej objasnila, je potrebné urobiť viac, ako zvýšiť zodpovednosť platforiem za obsah, ktorý sprostredkujú. Mrzí ju, že sloboda prejavu sa zneužíva na ospravedlnenie neaktivity zo strany zastupiteľov štátov. Čaputová odmieta, aby boli demokratické nástroje, akým je sloboda prejavu, zneužité na zničenie samotnej demokracie.