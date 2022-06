Čo prinesú slovenské húfnice Zuzana 2 Ukrajine?

Po obrannom systéme S-300 dodá Slovensko Ukrajine aj samohybné kanónové húfnice Zuzana 2. Je to moderný zbraňový systém. Slovensku hanbu určite neurobí. Je to niečo, čo ukrajinské ozbrojené sily potrebujú, hovorí generál v zálohe Pavel Macko, podľa ktorého konflikt na Ukrajine priniesol renesanciu delostrelectva. Spolu s ôsmimi kusmi zo Slovenska by sa v rámci dodávok ťažkej techniky zo Západu malo na Ukrajinu dostať dokopy viac ako 100 samohybných húfnic.

Dodanie slovenských húfnic Ukrajine prisľúbila prezidentka Zuzana Čaputová tento týždeň na návšteve Kyjeva. Podpis kontraktu na predaj húfnic Zuzana 2 potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) vo štvrtok ráno na sociálnej sieti.

„V rámci prvej objednávky osem kusov samohybných húfnic pomôže ukrajinským ozbrojeným silám v kľúčových momentoch, na ktorých sa ako spoločnosť musíme spolupodieľať,“ informoval Naď.

Podľa Naďa nejde o fantastický krok len pre Ukrajinu, ale aj pre slovenskú štátnu zbrojovku Konštrukta Defence. „Zákazkou získa výnimočnú príležitosť potvrdiť svoju výrobnú odbornosť. Ďalším dôležitým momentom je, že zamestnanci podniku získajú stabilitu na ďalšie obdobie,“ doplnil.

VIDEO: Prezidentka Zuzana Čaputová na Ukrajine. Počas návštevy Kyjeva predniesla prejav v parlamente a ohlásila dohodu o húfniciach Zuzana.

Význam moderného delostrelectva zásadným spôsobom potvrdzujú práve aktuálne boje na Ukrajine. „Tento konflikt priniesol niečo, čo by som nazval renesanciou delostrelectva. Na začiatku konfliktu sa veľa hovorilo, že Ukrajinci sa zachránili v oblasti Kyjeva vďaka používaniu protitankových riadených striel Jevelin či NLAW. V skutočnosti ale viac ako polovicu zničenej techniky možno atributovať (prisúdiť) ukrajinskému delostrelectvu, či už mínometom, alebo klasickému hlavňovému delostrelectvu,“ upozorňuje generál vo výslužbe a bývalý najvyššie postavený Slovák v NATO Pavel Macko.

Aj samotné Rusko sa vo veľkom spolieha na delostrelectvo. Jeho používanie však často nesleduje tie najmodernejšie spôsoby. „Rusko má tradične veľmi silné delostrelecké štruktúry, ale často využíva hlavne veľké plošné streľby. Pri takomto použití ale spôsobuje delostrelectvo veľké kolaterálne – vedľajšie, nezamýšľané straty na obývaných oblastiach, ako sme to videli v čečenskom Groznom, v sýrskom Aleppe alebo teraz na Ukrajine. Je to devastácia osídlených oblastí, ktoré sú úplne zrovnané so zemou,“ pripomenul Macko.

Renesancia delostrelectva

V čom teda spočíva opätovne rastúci význam niektorými už zatracovaného delostrelectva? „Aj staršie delostrelecké systémy vedia byť veľmi efektívnou zbraňou, pokiaľ ich dokážete skombinovať s dobrými prieskumnými prostriedkami, či už rýchlym určovaním cieľov, na čo slúžia aj bezpilotné lietadlá, teda drony, ako aj rýchlou schopnosťou zamieriť streľbu a korigovať parametre cieľa. O renesancii delostrelectva hovoríme v kombinácii s bezpilotnými prieskumnými systémami, komunikačnými zariadeniami a celkovo kombinovaným spôsobom vedenia boja,“ zdôraznil generál vo výslužbe.

Výhodou delostrelectva je, že delostrelecké projektily obsahujú podstatne viac trhaviny a na cieľ padajú zvrchu, kde je napríklad aj obrnená technika tradične najzraniteľnejšia, lebo panciere sú tam najtenšie. Delostrelectvo sa preto používa často na veliteľské stanoviská, kritické objekty, ako sklady, zhromaždiská techniky a vojakov či na likvidáciu operačnej infraštruktúry.

Ako príklad možno spomenúť veľmi úspešné využitie delostrelectva na zabránenie prechodu vojsk v zúženom mieste, keď prechádzala technika cez pontónový most na rieke Donec. Pri Bilohorivke neďaleko Severodonecka dokázali 8. mája Ukrajinci pár delami zlikvidovať zhruba 80 kusov ruskej techniky, čo sú dve práporové skupiny alebo jedna brigáda. Na porovnanie, Slovensko má dve brigády, Rusi teda prišli o jednotky vo veľkosti polovice slovenských pozemných síl.

Moderná Zuzana 2

Podľa Macka reprezentuje moderné delostrelectvo aj slovenská húfnica Zuzana 2. „Je to moderný zbraňový systém, má však svoje prednosti aj slabosti. Umožňuje aj streľbu s veľmi presnou muníciou, ktorá má koncové navádzanie. Je to automaticky nabíjaná zbraň, dokáže strielať salvovo, teda 5 až 6 rán po sebe, ktoré ale idú inou trajektóriou, a tak všetky dopadnú na cieľ naraz. Tým vojsko na cieľovej ploche na istý čas ostáva ochromené a nejakú dobu potom trvá, kým sa tieto vojská zoskupia, čo dáva útočníkom výhodu. Takouto paľbou sa tiež dá zastaviť vojsko postupujúce k mestu alebo k obrannej línii,“ vysvetľuje Macko.

Húfnice Zuzana 2, ktoré majú byť dodané Ukrajine, sa začali vyrábať ešte v roku 2018, keď slovenská vláda schválila nákup 25 kusov za 175 miliónov eur. Ešte v roku 2018 sa so Zuzanou 2 Konštrukta Defence uchádzala o zákazku na dodanie 180 kusov pre indické ozbrojené sily v hodnote zhruba 900 miliónov dolárov.

Zuzana 2 je postavená na podvozku osemkolesového nákladného auta značky Tatra. Posádka je štvorčlenná. Elektronické výbava, diagnostika a mechanizácia obslužných prác pri nabíjaní a streľbe by túto zbraň mali radiť medzi najmodernejšie na svete. Dostrel je od 5 až do 41 km. Nabíjanie v ručnom režime umožňuje kadenciu streľby dve rany za minútu a v automatickom režime 5 až 6 rán za minútu.

Zuzana 2 vznikla vývojom zo 152 mm samohybných húfnic 77 DANA (delo automobilné nabíjané automaticky) československej produkcie. Tá bola vo všeobecnosti považovaná za veľmi podarenú konštrukciu a vo svojej dobe patrila medzi najlepšie na svete. Vyrábala sa od roku 1977, odkiaľ pochádza aj jej typové označenie, v Dubnici nad Váhom. Celkovo ich bolo vyrobených zhruba 1 000 kusov.

Prvých osem nových húfnic Zuzana 2 prevzali vlani v lete príslušníci pozemných síl v priestoroch 11. mechanizovaného práporu v Martine. Boli určené pre samohybný delostrelecký oddiel Michalovce. Do konca roka 2021 výrobca odovzdal ďalších osem kusov. Zvyšných deväť kusov mala slovenská armáda dostať do konca roku 2022. Okrem Zuzany 2 slovenská armáda disponuje 16 kusmi samohybnej kanónovej húfnice Zuzana vzoru 2000, ktoré boli Ozbrojeným silám dodané medzi rokmi 1998 a 2000. Tento starší model Zuzany používa aj grécka cyperská národná garda. Dokopy ich má dvanásť.

Podľa Macka môžu použitie Zuzany pomôcť aj jej širšej uplatniteľnosti vďaka získaným skúsenostiam. „Zuzana 2 Slovensku hanbu určite neurobí. Je to niečo, čo ukrajinské ozbrojené sily potrebujú. Pre Slovensko je to výhodné aj pre získanie skúseností z nasadenia v bojových operáciách. To povedie k zlepšeniu produkcie, konštrukcie aj súvisiacich systémov. Je to niečo, čo si v súčasnosti Slovensko môže dovoliť. Je to naša morálna povinnosť, ale nie je to zadarmo a v konečnom dôsledku získajú aj naše Ozbrojené sily poznatky o použiteľnosti tohto zbraňového systému v priamom boji,“ dodáva Macko.

Ukrajinské húfnice zo Západu

Na Ukrajinu by sa v rámci dodávok ťažkej techniky zo Západu malo podľa renomovaného armádneho blogu Oryx, ktorý pracuje s otvorenými dátami, dostať viac ako 100 samohybných kanónových húfnic. V pomoci v tejto oblasti vedú Poliaci, ktorí ešte v apríli dodali viac ako 20 sovietskych húfnic 2S1 Goździk