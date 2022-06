Kľúče od miešačky má prezidentka, ale ideme do referenda, tvrdí Fico

Blížiace sa komunálne voľby, referendum a spolupráca s inými opozičnými stranami – to boli témy, ktorými sa v Banskej Bystrici zaoberalo predsedníctvo strany Smer na čele s jej šéfom Robertom Ficom. Ten predpokladá, že prezidentka im opäť bude robiť „prieky“, no verí v úspech.

Za veľmi dôležitú označil Fico tému referenda. Je presvedčený, že v rámci opozičnej politiky nestačí robiť len mimoriadne schôdze Národnej rady, tlačové konferencie či protesty. „Opäť prichádza doba, kedy by ľudia mali dostať do rúk demokratický, legitímny nástroj, aby mohli ukončiť funkčné obdobie tejto neschopnej vlády. Kto sleduje verejnú diskusiu, musí sa chytať za hlavu, keď sa pozerajú, čo títo páni vo vládnej koalícii predvádzajú,“ mieni. Podľa neho každý jeden deň, čo sú pri moci, ohrozujú životnú úroveň ľudí. „Vykašľali sa na nich,“ podotkol. Nikto mu vraj nenahovorí, že prijali nejaké reformy či balíček, ktorý má pomôcť proti zdražovaniu. „Rodina, ktorá má deti, dostane v máji 75 eur a ako rodinný prídavok štyri eurá mesačne navyše,“ poznamenal s tým, že okrem toho všetko berú mestám a obciam, ktoré sa s nimi dostali do obrovského konfliktu.

VIDEO: Robert Fico referende o predčasných voľbách.

Veľká téma: Zdražovanie

„Veľmi otvorene hovoria o totálnom zdražovaní týkajúcom sa energií. Minister financií povedal, že treba rátať s 80– až 100-percentným zvýšením ceny plynu na rok 2023. Viete, čo to bude znamenať pre domácnosti a ďalší rast cien potravín, služieb, všetkého?“ pýta sa Fico. Poukázal tiež na energetické závody, elektrárne, ktoré upozorňujú, že dôjde k obrovskému cenovému skoku. „Táto vláda nerobí nič. Jediné, čo sa dozvieme z tlačových konferencií, je, že pán Sulík sa sťažuje na duševný stav Igora Matoviča a naopak. Toto nemôže stačiť,“ tvrdí. Preto sa vraj Smer opätovne rozhodol otvoriť petičnú akciu na referendum za predčasné parlamentné voľby.

„Vieme, že sme v komplikovanej situácii, lebo kľúče od miešačky má prezidentka, ktorá je súčasťou vládnej koalície,“ pokračoval šéf Smeru. „To nám ale nemôže brániť, aby sme ľuďom dali do ruky tento nástroj a oni rozhodli, či si želajú v referende ukončiť funkčné obdobie tejto Národnej rady,“ vraví Fico.

Predsedníctvo v meste pod Urpínom podľa neho rozhodlo, že do petičnej akcie pôjdu s jedinou otázkou. Tá sa priamo týka zmeny Ústavy SR, do ktorej chcú zakotviť, že je možné ukončiť volebné obdobie referendom či ústavným zákonom. „Súčasne táto otázka znamená skončenie existujúceho ôsmeho volebného obdobia Národnej rady. Do tridsiatich dní po takomto referende by museli byť vyhlásené nové parlamentné voľby,“ povedal. Tvrdí, že otázku má spracovanú kvalifikovane z hľadiska paragrafu aj článku. „Znie, či ľudia súhlasia s tým, aby došlo k takej zmene Ústavy SR, ktorá do budúcnosti umožní, aby sa predčasné parlamentné voľby mohli konať na základe referenda alebo ústavného zákona, ktorý prijme Národná rada. Súčasne, či súhlasia s tým, aby sa okamžite ukončilo funkčné obdobie terajšej Národnej rady,“ priblížil, ako asi bude položená.

Dôležitá otázka

Spomínaná otázka bude ešte predmetom rozhovorov s partnermi, ktorí majú záujem túto akciu podporiť. Smer je však rozhodnutý, bez ohľadu na odpoveď kolegov, ísť do toho s tým, že ak do konca júla vyzbierajú potrebných 350-tisíc podpisov, vytvoria sa všetky predpoklady na konanie referenda v deň komunálnych volieb. Ak teda budú 22. alebo 29. októbra ľudia rozhodovať o samosprávach, môžu podľa neho odpovedať aj na referendovú otázku. V prípade, že príde dosť voličov a bude to platné, pričom nadpolovičná väčšina súhlasí s postavenou otázkou, platný výsledok sa automaticky stáva súčasťou ústavného poriadku a nie je potrebné prijímať žiadne iné predpisy. Potom by sa konali predčasné parlamentné voľby.

Fico predpokladá, že prezidentka Zuzana Čaputová sa referendum „opäť pokúsi zmariť“. Preto sa pýta, čo je pre ňu dôležitejšie – Lipšic s Matovičom alebo Slovensko. Skritizoval pritom tiež jej nedávnu návštevu a „jej výkon v Kyjeve“. „Nemá právo hovoriť to, čo tam povedala, v mene celého Slovenska. Neviem o tom, že by celá krajina zdieľala jej názory, ktoré sú čisto proamerické,“ tvrdí. Šéf Smeru vraví, že uvedomiť si treba to, čo sa deje v tejto krajine a uvítal by, keby jej prezidentka venovala aspoň toľko pozornosti ako Ukrajine. Zaráža ho, že NAKA preveruje slovenský priemysel v súvislosti s nákupom ruského plynu a ropy s tým, či náhodou nefinancuje vojnu na Ukrajine. „Už tu niekomu švihlo v bedni? Potom ju podporujem aj ja a všetci, ktorí kúrime plynom,“ krútil hlavou.

„Chceme zmenu, ktorá bude znamenať upokojenie situácie, návrat k fungovaniu demokratických inštitúcií, právnemu štátu a sociálnemu dialógu,“ vymenoval s tým, že takúto šancu ľudia musia mať. Predpokladá, že konzultácie s partnermi sa skončia do pondelka či utorka budúceho týždňa. „My sme pripravení. Podpisy budeme zbierať po mestách aj obciach veľmi aktívne. Oslovím tiež všetkých primátorov a starostov, možností je veľa. Atmosféra v spoločnosti je taká, že by sme s tým nemali mať problém,“ hovorí Fico. Pokračoval, že víta vyjadrenia strany Hlas, no záujem podporiť to mu bolo naznačené aj z Odborového zväzu KOVO. Hovoriť chcú tiež z protifašistickými bojovníkmi a so všetkými, ktorí môžu byť nápomocní.

Smer plánuje rokovať aj so SNS, socialistami a s ďalšími opozičnými stranami. Či aj s kotlebovcami, alebo Republikou, Fico nevylúčil. „Petičný hárok nebude vlastníctvom našej strany. K dispozícii bude na internete, možno ho roznesieme do schránok. Každá politická strana, ktorá je v parlamente a má záujem na skrátení volebného obdobia, má právo zúčastniť sa na zbere podpisov. Nebudem nikoho vylučovať ani brániť mu v tom,“ dodal.

SNS sa k referendu hlási. Chce však ešte hovoriť o samotnej referendovej otázke. „Súhlasíme so stranou Smer-SD, že otázka má byť jedna. Jej štylizácia musí byť však taká, aby garantovala nielen zmenu Ústavy SR, ale aj možnú povinnosť vyhlásenia volieb,“ tvrdí strana v oficiálnom vyhlásení.

Národovci však vyzývajú Smer a Hlas na úzku spoluprácu aj pri predvolebných koalíciách. SNS apeluje aj na to, aby sa vyhýbali koaličným rokovaniam so súčasnými vládnymi politickými stranami.

Šanca na úspech?

Podľa ústavnej právničky Lucie Berdisovej je takto postavená otázka sporná najmä z hľadiska nejednoznačnosti. „Ak ide o jednu otázku, v ktorej sa ‚ukrývajú‘ dva návrhy, takto formulovaná otázka je podľa môjho názoru problematická z hľadiska § 202 ods. 3 volebného kódexu. Totiž na každý návrh v referende má byť možné odpovedať "áno“ alebo „nie“. Ak sú v otázke spojené dva návrhy, teda návrh na vytvorenie právneho základu na skrátenie volebného obdobia a zároveň návrh na jeho skrátenie, nie je možné na ne odpovedať samostatné „áno“ alebo samostatné „nie“, len dva razy „áno“ alebo dva razy „nie“”, vysvetľuje Berdisová.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva pritom jasne ustanovuje v paragrafe 202, že “Návrh alebo návrhy predložené na rozhodnutie v referende musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“ a nesmú byť navzájom podmienené.”

Ústavná právnička dodáva, že volič v prípade takejto otázky nemôže prejaviť svoju skutočnú vôľu. “Niektorí voliči a voličky by napríklad mohli chcieť, aby existovalo ústavné pravidlo o skrátení volebného obdobia, ale nechcú, aby sa skrátilo volebné obdobie Národnej rady SR práve teraz. Tiež by som uvažovala, či netrvá pri druhom referendovom návrhu (skrátenie volebného obdobia NR SR) ústavný problém, tak, ako ho identifikoval Ústavný súd v rozhodnutí minulý rok,” uzatvára Berdisová.

Práve na referendovej otázke „pohorela“ snaha o predčasné voľby v roku 2020. Pod petíciu za referendum sa síce podpísalo takmer 600-tisíc ľudí, ale Ústavný súd vyhlásil, že samotná otázka nie je v súlade s ústavou.

Šeliga: Fico možno pomôže koalícii

O šanci pre rozhádanú koalíciu hovorí poslanec za vládnu stranu Za ľudí Juraj Šeliga. Na jednej strane síce tvrdí, že „referendum je prejavom strachu“ a „signálom odsúdeným“, na strane druhej však vidí práve v snahe o vyvolanie referenda ďalší efekt.

„Verím však, že tieto Ficove aktivity spôsobia ešte jeden, Ficom neželaný efekt: konsolidáciu vládnej koalície. Kým slovenské noviny plnia hádky v koalícii, Fico nespí. Hádky a napätie mu len pomáhajú. Verím, že po dnešku to už naozaj vidia všetci a začnú sa podľa toho správať. Dobrovoľné odovzdanie moci Smeru by bolo trestuhodné,“ napísal na sociálnej sieti.