Za Prístavným mostom v Bratislave sa zrazili tri autá, tvoria sa kolóny

Stella centrum na svojom webe zároveň informuje o kolónach v rámci hlavného mesta na úseku Stará Senecká – Ivanka pri Dunaji, zdržanie hlási do 30 minút. Približne päťminútové zdržanie v kolónach čaká vodičov na D2 v úseku Lozorno – Stupava a na D1 od Zlatých pieskov cez Prístavný most v smere do Petržalky.