Zrážku vlakov cestujúci zázrakom prežili. Záchranári pracovali na jednotku

Zranených ľudí po vlakovom nešťastí museli záchranári porozvážať do piatich nemocníc. Na miesto prišli aj traja ministri. Všetci chválili záchranárov.

Osobný vlak na trase medzi Žilinou a Vrútkami dostal medzi Varínom s Vrútkami poruchu. Keďže zostal stáť, rušňovodič zavolal do Vrútok, aby prišiel rušeň, ktorý by ho odtiahol ďalej. Ten však do neho, krátko pred devätnástou hodinou, narazil. Nehoda vyzerala už na prvý pohľad hrozivo. Na miesto prišli všetky záchranné zložky, medzi nimi zhruba 22 hasičov zo Žiliny, Martina a okolia.

„Prvotnou úlohou bolo zabezpečiť vyslobodenie osôb z jednotlivých koľajových vozidiel, poskytnúť im predlekársku prvú pomoc a čo najrýchlejšie transportovať do zdravotníckych zariadení,“ opísal situáciu jeden zo zasahujúcich hasičov.

Na miesto prišli až traja predstavitelia vlády – minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina), šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), do martinskej nemocnice dorazil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).

Doležal sa na mieste udalosti poďakoval za profesionálny zásah všetkým záchranárskym zložkám. „Príčinu samotnej nehody budeme poznať až po tom, ako sa vyšetrí. Na mieste sú stále inšpektori železníc a vyšetrovatelia policajného zboru,“ uviedol Vysvetlil, že tesne pred desiatou večer sprejazdnili druhú koľaj.

„Zatiaľ s obmedzenou rýchlosťou. Hneď ako sa nehoda zdokumentuje, bude sa pracovať na uvoľnení aj prvej koľaje. Zásadným spôsobom bola obmedzená tiež doprava na ceste pod Strečnom – došlo k jej úplnému vylúčeniu, lebo tam zasahovali všetky záchranárske zložky,“ povedal. V striedavom smere začali autá postupne púšťať zhruba o pol desiatej. Doležal dodal, že zranených mu je ľúto, no dôležité je, že sú mimo ohrozenia života.

„Som rád, že všetkých sa z vlaku podarilo dostať a nikto neprišiel o život. Všetky záchranné zložky vykonali skvelú prácu. Na miesto nehody prišli vo veľmi krátkom čase a zasahovali veľmi profesionálne a koordinovane,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Vo vlaku sa nachádzala stovka cestujúcich. Zranených poodvážali do nemocníc v Žiline, Martine, Ružomberku, Dolnom Kubíne a Považskej Bystrici. Prvotná informácia o jednom úmrtí sa, našťastie, nepotvrdila.

Na ceste pod Strečnom, ktorá sa nachádza len pár metrov od železničnej trate, kde k zrážke došlo, sa tvorili dlhé kolóny. Úsek bol tri hodiny úplne neprejazdný. K dispozícii musel byť sanitkám, hasičským a policajným autám.

„Podľa súčasných informácií je v nemocnici prijatých 15 pacientov, z toho sú tri vážnejšie stavy. Ostatní utrpeli ľahšie zranenia, väčšinou zlomeniny končatín, kľúčnych kostí, pomliaždenia hrudníka. Pacienti, ktorých zranenia si nevyžadovali liečbu, boli prepustení domov,“ vysvetlil Lengvarský.

Vzápätí poukázal na promptnosť všetkých nemocníc, ktoré boli na zvýšený príjem pacientov pripravené počas niekoľkých minút. Ozrejmil, že rušňovodič utrpel poranenia hlavy a končatín, no momentálne je stabilizovaný. „Nevyžaduje žiadny operačný zákrok, je tu na pozorovaní,“ uzavrel Lengvarský.

Medicínsky riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Dalibor Murgaš spresnil, že k nim priviezli 19 pacientov, jedného s ťažkým, šiestich so stredne ťažkým a dvanásť s ľahším poranením. Hospitalizovali sedem pacientov, z nich štyria vyžadujú operáciu.

Do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline priviezli sedem cestujúcich. „Personálne a kapacitne bola u nás situácia od začiatku pod kontrolou, nebolo nutné aktivovať traumaplán,“ tvrdí hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková. Doplnila, že zdravotný stav troch pacientov umožnil po ošetrení ich prepustenie do domácej starostlivosti. Zvyšní štyria sú mimo ohrozenia života.

Riaditeľ úseku prevádzky Železničná spoločnosť Slovensko Ján Lukáč nekomentoval, či v prípade tejto nehody zlyhal ľudský faktor pri komunikácii. „Ťažko povedať, čo to bolo. Po ukončení vyšetrovania určite budeme verejnosť informovať,“ povedal.