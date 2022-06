Sulík 'prefackal' Gyimesiho. Urobil zoznam, čo kto spravil a pýta sa - kto je tu lenivec?

Spor o tom, kto to zbabral pri embargu na ropu, pokračuje aj ďalej. Gyimesi útokom na Sulíka strelil „bakkecskét“ (capa), tvrdí SaS.

V piatok dopoludnia sa pustil poslanec OĽaNO György Gyimesi pustil do ministra hospodárstva a lídra SaS Richarda Sulíka. Liberáli mu úder vracajú a pýtajú sa, kto je väčší lenivec.

„Sulík podrezal Slovnaft, spôsobil Slovensku svojím diletantským prístupom a lenivosťou extrémne škody," okomentoval na pôde Národnej rady Gyimesi sančkný balík, ktorý prijala Európska komisia. Podľa neho by mal Sulík odísť z ministerského miesta.

VIDEO: Poslanec Gyimesi: Sulík je lenivý diletant.

Hoci v Bruseli rokoval premiér Eduard Heger z Gyimesiho hnutia OĽaNO, podklady mal z rezortu hospodárstva, ktorému velí Sulík. „Spôsobil to Sulík, nezaťahujte do toho Hegera,“ bráni predsedu vlády Gyimesi.

Podľa neho je reálne riziko, že Slovnaft o poldruha roka skončí, lebo sa mu neoplatí vyrábať, čo by znamenalo, že Slovensko príde o miliardovú investíciu, ktorá by išla do Slovnaftu.

Sulík reagoval najskôr pomerne stručne: Gyimesi problematike nerozumie a má si ju doštudovať. „Embargo odsúhlasil na summite premiér Eduard Heger, takže v konečnom dôsledku Gyimesi kritizuje samotného predsedu vlády,“ skonštatoval minister hospodárstva.

Ledva dozneli slová ministra financiií, lídra OĽaNO a najväčšieho Sulíkovho oponenta Igora Matoviča, že šéf liberálov „kope za Slovnaft“, zaútočil Gyimesi.

„Teraz ma obviňuje jeho pravá ruka, že som Slovnaft poškodil,“ zhodnotil Sulík s tým, že ak bude mať premiér pocit, že nevykonáva svoju robotu dobre, môže ho odvolať.

Heger sa zastal ministra. Gyimesimu odporúčal, aby sa „najskôr rozprával s ministrom a až potom s médiami“. V oficiálnom tlačovom vyhlásení sa píše, že „predseda vlády Eduard Heger pre Slovensko v Bruseli vyrokoval, že Slovensko nezostane bez ropy, tá tu bude z Ruska tiecť do času, kým nebudeme mať plnohodnotnú alternatívu“.

Čítajte viac Na Gyimesiho reaguje aj Heger: Bez ropy nezostaneme, najprv sa mal rozprávať so Sulíkom, potom s médiami

Podľa neho premiér na rokovaniach na úrovní lídrov nadväzuje na rokovania rezortných ministrov, v tomto prípade ministerstva hospodárstva. „Každý rezort má konať tak, aby to bolo vždy v záujme Slovenskej republiky a nateraz predseda vlády nemá vedomosť, že by sme konali v neprospech našich záujmov,“ tvrdí Heger.

SaS však nechce celú situáciu nechať len tak. Najnovšie vyratúva, čo urobil Sulík a čo poslanec Gyimesi za posledné obdobie.

„Lenivý“ Sulík má na konte napríklad prepojenie plynovodu na Poľsko, zastropovanie cien pre domácnosti, zabezpečenie jadrového palica na rok dopredu, zmluvu o dodávke nórskeho plynu, zníženie závislosti od ruského plynu o 65 percent, prípravu parku pre megainvestora na východe, dokončenie Mochoviec či návpr na zníženie daní z pohonných hmôt.

Gyimesiho zoznam úspechov je podľa SaS oveľa kratší. A taký saskársky. „Pracovitý“ Gyimesi si teda podľa SaS môže na konto pripísať tlačovku o Sulíkovi, videjko o Korčokovi, dúhové vlajky s Tarabom (návrh na zákaz vyvesovania aj dúhových vlajok na verejných budovách, ktorý Gyimesi predložil do parlamentu spolu s bývalým poslancom z klubu kotlebovcov Tomášom Tarabom – pozn. red.), poslúžil na predloženie návrhov ĽS NS (ide o pozmeňovacie návrhu pri protiinflačnom balíčku, o ktorých poslanci ĽS NS tvrdia, že ich presadili oni – pozn. red.).

Ale to nie je všetko. Gyimesi podľa SaS „blahovatie“, čiže sa začína podobať na poslanca a podpredsedu strany Smer Ľuboša Blahu. Tvrdia však, že aj pomohol rozbiť štátny rozpočet, adoruje Viktora Orbána, má rád neliberálnu demokraciu, ale zasa na druhej strane rád útočí na prezidentku Zuzanu Čaputovú a všeobecne klame.