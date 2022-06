Krajniak o rope: Možno sme sa mali postaviť silnejším. Pellegrini: Neschopnosť vlády

Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Predseda mimoparlamentného Hlasu-SD a expremiér Peter Pellegrini hovorí o zlyhaní premiéra. Krajniak poznamenal, že rokovania boli v kompetencii ministra hospodárstva.

„K nepríjemnostiam európskej politiky patrí aj to, že občas predstaviteľ malého štátu musí povedať nie,“ uviedol Krajniak v súvislosti s rokovaniami v Bruseli. Nie je si istý, či otázka dodávok ruskej ropy nebola tá, pri ktorej sa Slovensko malo postaviť silnejším krajinám podobne ako Maďarsko. Sulíkovi nevyčíta, že by nevyrokoval žiadnu výnimku, pretože nejakú máme. Problém vidí v tom, že ak by Slovnaft mohol exportovať na český a rakúsky trh, mohli by sme z toho mať viac daní, a to aj z nadzisku z výrobkov z ruskej ropy. To by sa dalo podľa neho využiť na financovanie pomoci ľuďom.

VIDEO: Príchod premiéra Hegera na summit v Bruseli: Mojím cieľom bolo dostať Viktora Orbána na palubu, lebo dôležitá je jednota.

Pellegriniho mrzí, že embargo na ruskú ropu poškodí slovenské hospodárstvo. Výsledok, s ktorým sa premiér vrátil z Bruselu, označil za výsledok neschopnosti vlády. Práve premiér sa podľa neho mal zasadiť za národné záujmy tak, ako to urobil Viktor Orbán. Heger sa podľa Pellegriniho sám navliekol do pasce miesto toho, aby bol na rokovaniach rozvážny, a to výrokmi o okamžitom odpojení od ruskej ropy. „Nebuďme naivní, že sme urobili obrovské gesto,“ povedal. Zároveň dodal, že Slovensko stojí na správnej strane a je to dobré.

Čo sa týka ďalších opatrení na pomoc ľuďom, Krajniak sa prikláňa k zníženiu DPH na pohonné látky. Zníženie spotrebnej dane by podľa neho neprinieslo takú výraznú pomoc domácnostiam. Ak by to však nešlo, vie si predstaviť pomoc domácnostiam formou šekov, zliav či bonusov.

Pellegrini okrem iného kritizoval prijatý protiinflačný balík z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Obišiel podľa neho 1,6 milióna pracujúcich, ktorí si zaslúžia pomoc bez ohľadu na to, či majú deti. Okrem toho vláde vyčíta, že nemyslela na seniorov. Namieta, že vláda len skôr vyplatila 13. dôchodky a ku koncu roka seniori nedostanú nič. Krajniak zatiaľ nepovedal, či sa vyplatí aj 14. dôchodok. Deklaroval, že prorodinný balík je krytý v rozpočte.