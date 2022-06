Zápach v Leopoldove obťažuje roky. A ešte asi bude

Najcitlivejšie to vnímajú najmä v lete, keď potrebujú vetrať alebo si chcú posedieť s rodinou či priateľmi v záhrade. Zdrojom má byť výroba repkového oleja vo firme Poľnoservis. Spoločnosť Envien Group, pod ktorú firma patrí, však tvrdí, že testujú rôzne riešenia na neutralizáciu zápachu.

Zvláštny pach cítia aj cestujúci, ktorí prechádzajú cez Leopoldov vlakom. Priemyselná časť, z ktorej sa nevábna aróma šíri, je hneď vedľa železničných tratí. Vlak však odíde a cestujúci si môžu po chvíli vydýchnuť. Horšie to majú obyvatelia žijúci nielen pri železničnej stanici, ale aj vo väčšej vzdialenosti od nej.

„Nie sme tu za trest, my sme tu žili ešte pred vybudovaním tamojších závodov,“ zdôraznil Ladislav Pagáč, ktorý pred dvomi rokmi inicioval pre zápach aj petíciu. Ako povedal, niekedy je taký neznesiteľný, že niektorých ľudí z toho dokonca aj napína. Pripomína mu varené zhnité zemiaky s kukuričným šrotom. „Ak fúka severozápadný vietor, nemôžeme otvoriť okná a vetrať aj štrnásť dní,“ priblížil Leopoldovčan.

Zápach podľa neho vzniká pri tepelnom spracovaní repky olejnej v jednej z firiem v priemyselnej zóne. „Najskôr išlo o spracovanie už hotového repkového oleja. Asi po troch rokoch sa výroba rozšírila o samostatné spracovanie repky olejnej,“ doplnil Pagáč, ktorý bol v tejto súvislosti aj na návšteve v tamojších podnikoch.

Zápach podľa vetra

Radnica eviduje sťažnosti na nepríjemný zápach z neznámeho zdroja od roku 2007. Neskôr vznikla komisia, ktorá sa snažila lokalizovať, odkiaľ pochádza. K výsledku sa však dopracováva veľmi ťažko.

„Zápach je cítiť najmä na uliciach Nádražná, Sládkovičova, Moyzesova, Trnavská, Piešťanská, Štúrova, taktiež aj na Námestí sv. Ignáca v Leopoldove,“ vymenovala primátorka Leopoldova Terézia Kavuliaková. Ľudia ho podľa nej opisujú ako nepríjemný, intenzívny a obťažujúci, keď nemôžu vetrať ani vyvesiť bielizeň.

Hneď prvá „na rane“ je Nádražná ulica. „Býva tam dcéra a tá mi zvykne hovoriť: mami, zavri okná, zas smrdí kukuričák,“ povedala Mária (74), ktorý sa u dcéry starala o vnuka. Čuch jej už dobre neslúži, preto sladkastý zápach miernej intenzity necítila ani počas našej návštevy. „V lete sa nedá vetrať. Je toho plný byt,“ pritakal František (75), ďalší z obyvateľov ulice. Pachu sa už potom podľa neho zbavuje len ťažko.

Peter (46) býva v dome o ulicu ďalej. „Nie je to príjemný zápach. Uvarte si kukuricu, dajte do toho ocot a ďalšie prísady,“ opísal s tým, že ide o niekoľkoročnú realitu. Vychutnať si nemôžu ani letné posedenia v záhrade. „Majú tu rozvoniavať špekáčiky, no cítiť tu niečo iné,“ dodal s tým, že nosom krútia aj návštevy.

„Dovnútra to ide aj cez zatvorené okná,“ zdôraznila Elena (76). Kedysi ich mávala dokorán celý deň, teraz už toľko nevetrá. „V noci, hlavne v lete, mávame otvorené okná. Zrazu nás zobudí zápach a musíme zatvárať,“ priblížili manželia Mária a Ľubomír, obaja šesťdesiatnici. Máriu ten zápach dokonca dusí.

Tam, kde sa vyrába olej

V priemyselnom areáli na Trnavskej ceste sídli niekoľko firiem. Päť z nich patrí pod spoločnosť Envien Group, ktorá podniká v oblasti výroby biopalív primiešavaných do fosílnych palív. Do ich výroby sú priamo či nepriamo zapojené tri. Vo firme Enviral sa od roku 2007 vyrába bioetanol z kvasenia biomasy. Zvyčajne kukurice, obilia, zemiakov či cukrovej repy. Bioetanol sa pridáva do benzínu a v Leopoldove ho vyrobia v tejto firme okolo 160-tisíc m3 ročne.

O rok neskôr začala s výrobou firma Meroco, ktorá patrí k najväčším producentom biodiesla v regióne, tiež ho vyrobí asi 120-tisíc ton ročne. Toto ekologické palivo sa zas pridáva do nafty. Pri jeho výrobe sa používa čistý repkový olej alebo zmes olejov, pričom hlavnou zložkou zostáva repkový olej.

V roku 2011 spustil výrobu Poľnoservis. Jeho repkový olej, ročná výroba sa hýbe okolo 120-tisíc ton, sa používa najmä pri výrobe biodiesla.

„Od prvých podnetov sme sa snažili identifikovať a lokalizovať miesta zápachu v našich spoločnostiach. Najpravdepodobnejší zdroj bol identifikovaný v spoločnosti Poľnoservis,“ povedal prevádzkový riaditeľ Envien Group Gabriel Račka. Zápach sa tvorí pri sušení repkových šrotov, ktoré sú vedľajším produktom výroby oleja. Vznikajú lúhovaním semien repky po lisovaní a používajú sa na prípravu kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá.

„Pred uskladnením sa musia ochladiť. Na chladenie sa používa vzduch z vonkajšieho prostredia, ktorý repkové šroty prefukuje a následne vychádza späť do vonkajšieho prostredia. Počas tohto procesu naberá pachové látky – charakteristické pre repku olejnú,“ vysvetlil Račka. Pagáč si myslí si, že by pomohlo navýšenie „komína“, ktorým sa zápach šíri do ovdzušia.

Jeho predĺženie zo súčasných 24 metrov na 32 metrov je v pláne. „Súvisí to so snahou eliminovať pach, ktorý niektorí obyvatelia Leopoldova považujú za obťažujúci,“ podčiarkol prevádzkový riaditeľ. Pagáč si však myslí, že je to zavádzajúce. Vidí za tým plánované rozšírenie výroby v podniku.

„Nie je to z dôvodu ústretovosti, ale z dôvodu osadenia nového strojného zariadenia. Problém zápachu to nerieši,“ dodal. Račka to však vylúčil, pretože objem vyrobeného oleja sa podľa neho nezvýši. „Prebieha výstavba novej časti prevádzky, v ktorej sa bude vyrobený olej z Poľnoservisu ešte upravovať,“ doplnil.

Skúšajú ho neutralizovať

Spoločnosť Envien Group začala evidovať sťažnosti až v roku 2017. Zbiera ich prostredníctvom zelenej linky, ktorú zriadila ešte v tom istom roku. V pracovnom čase sa hláseniam venuje interný zamestnanec spoločnosti z oddelenia životného prostredia. Neskôr je možné zanechať odkaz na záznamníku. Dosiaľ evidujú takmer 80 nahlásených podnetov. Najviac, až 30, ich bolo v roku 2020.

Vlani ju využila aj Elena. „Volala som na linku, keď už sa to nedalo vydržať, ako to veľmi smrdelo“ povedala. Podnet nahlasovala po pracovnom čase, preto zanechala odkaz. „Neskôr mi poslali mail, že sa s tým bude niečo robiť, a keď to bude znovu takto zapáchať, aby som sa ozvala,“ opísala.

Envien Group tvrdí, že postupne urobili množstvo testov na identifikáciu a následnú neutralizáciu pachov. „V rokoch 2017 až 2020 sme testovali rôzne neutralizačné gély a pláty. Počas roku 2021 sme pokračovali testom eliminácie pachu pomocou nástreku pachovo neutralizačnej látky (na báze prírodných silíc a olejov) do prúdu vzdušniny vedúcej z výduchov prevádzky,“ priblížil Račka. Testovanie a pridávanie pachovo neutralizačných roztokov prebieha aj v tomto roku, hoci pach nedokážu eliminovať úplne.

Okrem toho oslovili aj holandskú spoločnosť, ktorá vyrába priemyselné aplikácie na likvidáciu nepríjemných pachov. „V júli 2021 bol vykonaný prvý test s pilotným odlučovacím zariadením s výsledkom účinnosti likvidácie 63 percent,“ spresnil prevádzkový riaditeľ s tým, že počas druhého testu sa účinnosť miestami vyladila až na 93 percent.

„Keďže testy preukázali odlišné účinnosti eliminácie pachu a náklady na takéto zariadenie sú pomerne vysoké, o technologickom riešení zariadenia je preto potrebné ďalej rokovať,“ dodal Račka. V tejto chvíli nie je jasné, či a kedy sa zariadenie začne využívať a či sa obyvatelia dočkajú ovzdušia bez zápachu. O termínoch zatiaľ spoločnosť hovoriť nechce, kým nie sú ukončené rokovania.