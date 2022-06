Bez kotlebovcov by protiinflačný balíček nebol v parlamente. Nebol to obchod, tvrdí Gyimesi

Podarilo sa kotlebovcom presadiť svoje návrhdy do protiinflačného balíčka? Poslanec Beluský (ĽS NS) tvrdí, že len spísali svoje požiadavky. Bez nich by balíček nepodporili.

Poslanec Martin Beluský (ĽS NS) síce odmieta, že pri schvaľovaní protiinflačného balíčka urobil dohodu s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO), ale pripúšťa, že bez pomoci kotlebovcov by sa balíček na rokovanie parlamentu nedostal.

Hlasy kotlebovcov, ktorým podpredseda parlamanetu Gábor Grendel (OĽaNO, NOVA) po právoplatnom odsúdení predsedu strany Mariana Kotlebu rozpustil poslanecký klub, boli potrebné, aby sa zákony, ktoré majú ľuďom pomôcť zvládnuť rast cien a inflácie, vôbec dostali na rokovanie parlamentu.

V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 Beluský ďalej potvrdil, že sa stretol s Matovičom a priniesol mu dve strany návrhov, ktoré ĽS NS žiadala zohľadniť v novej legislatíve. „Spísali sme pripomienky, ktoré boli rozdelené na dve oblasti – odporúčacie a závažné. Ak by odporúčacie neprešli, nič by sa nestalo. Ale ak by neprešli závažné, za zákony by sme nezahlasovali,“ vysvetľoval Beluský.

Po schválení zákona 24. mája sa Marian Kotleba na sociálnej sieti pochválil, že sa im podarilo presadiť vlastné nápady v nových zákonoch. Napríklad, aby sa tzv. krúžkové zvýšilo z 50 na 60 eur, zníženie prídavkov z 50 na 40 eur, alebo sledovanie dochádzky detí do škôl, pričom rodičia záškolákov by dostali nižšie prídavky aj krúžkovné.

Poslanec OĽaNO György Gyimesi, ktorý oficiálne navrhol znížiť prídavky, zvýšiť krúžkovné a sledovať dochádzku detí, v relácii RTVS vyhásil, že tieto zmeny boli iniciatívou samotného ministerstva financií. Pôvodný návrh rezortu bol 40 eur na prídavky, 60 na krúžky, hoci vláda odsúhlasila rovnakú sumu na obe pomoci. „Na ministerstve sa vrátili k modelu, ktorý bol vhodnejší,“ zdôvodil Gyimesi svoj pozmeňujúci návrh. Pripustil, že peniaze, ktoré by sa takto nevyužili, zostanú štátu.

„Chceli sme podmienku zásluhovosti, chceli sme, aby koalícia prišla s návrhom, aby si rodičia uvedomili, že majú povinnosť. S chceli sme zvýšiť krúžkovné na 60 eur,“ povedal Beluský.

Podotkol, že ak by sa vo vládnom návrhu, ktorý prešiel parlamentom v zrýchlenom konaní, nič nezmenilo, tak ho ĽS NS nepodporila. V hlasovanich po prvom, druhom a treťom čítaní však už koalícia aj bez poslancov zo SaS mala dostatok hlasov na to, aby balíček prešiel.

Gyimesi tvrdí, že „to nebolo niečo za niečo“, odmietol teda, že by sa Matovič dohodol s ĽS NS na nejakej spolupráci. Krátko po prvom hlasovaní v parlamente totiž prišiel Matovič s nápadom, že by sa regulovali televízne diskusie a väčší prístup by mali mať na obrazovky aj zástupcovia extrémistov. Lebo sú v parlamente.

Marián Viskupič zo SaS ostro Gyimesimu povedal, že OĽaNO „zradilo svoje hodnoty“. Na to mu Gyimesi pripomenul, že „nikto nerieši, že sa Richard Sulík chodil radiť na tajňása s Kotlebom do Maďarska“. Ide o starú kauzu, ktorú vyzradil bývalý poslanec za SaS.

Protiinflačná pomoc je v súčasnosti na stole prezidentky Zuzany Čaputovej. Tá by sa mala vyjadriť už tento týždeň, či zákony podpíše alebo nepodpíše, prípadne, či ich pošle na Ústavný súd SR.