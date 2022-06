Je zle? Pročko z OĽaNO vyťahuje hmotnú zodpovednosť politikov

Téma hmotnej zodpovednosti politikov pomohla vyniesť obyčajných do najsilnejšej pozície v parlamente. Bola zahrnutá aj medzi otázkami z ankety Rozhodni to!, ktorú spustil líder OĽaNO Igor Matovič pred parlamentnými voľbami.

„OĽaNO presadí to, o čom rozhodnete vy,“ sľuboval dnes už minister financií a bývalý premiér Matovič. „OĽaNO dalo hlasovať ľuďom o 11 riešeniach problémov, ktoré dlhodobo trápia ľudí! A navyše OĽaNO sľúbilo, že ak si ich ľudia schvália, určia tým podmienky vstupu OĽaNO do budúcej vlády,“ vysvetľovalo hnutie.

Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť politikov?, znela hneď prvá otázka podivnej ankety. O potenciáli tejto témy svedčí aj to, že práve o tejto otázke hlasovalo najviac ľudí, až 66 961. Rovnako pri väčšine ostatných otázok bolo zhruba 5 až 10 percent ľudí proti navrhovanej zmene, len pri zavedení hmotnej zodpovednosti politikov dosiahlo zhodu až 99 percent hlasujúcich.

Aj dodatočné informácie k tejto otázke OĽaNO podalo pomerne rozhodne. „Tridsať rokov nám politické strany sľubujú vo svojich programoch (pred voľbami), že zavedú hmotnú zodpovednosť politikov. Akosi záhadne sa do programového vyhlásenia vlády (po voľbách) nič také nedostane. Stačilo. Ak má byť hmotne zodpovedný každý jeden z dvoch miliónov zamestnancov, musia byť aj politici,“ písalo hnutie pri anketovej otázke.

Pročkova iniciatíva

Téma sa dostala aj do programového vyhlásenia vlády, za ktoré 30. apríla 2020 hlasovalo 89 poslancov. „Vláda zavedie funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami,“ uvádza sa hneď v prvej kapitole, ktorá sa venuje boju proti korupcii.

Jeden z prvých predvolebných sľubov hnutia OĽaNO si však musel počkať. V čase, keď sa opäť začalo po schválení Matovičovho protiinflačného balíka pre rodiny aj s pomocou extrémistov z ĽS NS otvorene hovoriť o rozpade vládnej koalície, reaguje najsilnejšie vládne hnutie OĽaNO vytiahnutím populárnej témy.

Poslanec Jozef Pročko spolu so skupinou poslancov OĽaNO predložil do parlamentu návrh na zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov, ktorú navrhuje ukotviť do zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Spolu s Pročkom sú pod návrhompodpísaní napríklad aj Anna Andrejuvová či Peter Kremský.

Podobný návrh zákona sa v minulosti objavil v Národnej rade už viackrát. Naposledy ho vlani predložil nezaradený poslanec zvolený za stranu Za ľudí Miroslav Kollár. Urobil tak však v čase panujúcich pochybností o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V, ktorý vyjednával osobne vtedajší premiér Matovič. Kollárov návrh ale koalícia odmietla podporiť a po roku tak s podobným návrhom prichádza Pročko.

Ostane len pri sľuboch?

Zodpovednosť by mal politik alebo verejný funkcionár znášať nielen za úmyselné konanie, ale aj za nedbanlivosť. Škodu spôsobenú verejným funkcionárom by si mohol vymáhať štát alebo územná samospráva.

A to na základe predchádzajúceho rozhodnutia o porušení povinnosti pri nakladaní a správe majetku. V mene štátu či samosprávy by inicioval konanie generálny prokurátor. Ak by Národná rada túto novelu schválila, platiť by mohla už od nového roka.

„Škoda, ktorá vznikne štátu alebo územnej samospráve, bola v praxi často prehliadaná. Najmä osobná zodpovednosť verejného činiteľa sa preukázala len ojedinele. Súčasný stav signalizuje, že subjekty oprávnené iniciovať konanie vo veci náhrady škody buď nemajú prostriedky na spoľahlivé zistenie skutkového stavu, alebo nemajú záujem o zistenie skutkového stavu a vyvodenie dôsledkov,“ uvádza sa v dôvodovej správe k zákonu.

„Predkladáme to ako poslanci za OĽaNO, ale sme, samozrejme, otvorení komunikácii so všetkými koaličnými stranami tak, aby to bolo na konci úspešné,“ hovorí jedna z predkladateliek návrhu a zároveň predsedníčka mandátového a imunitného výboru Anna Andrejuvová.

Právny nezmysel

Nezaradí sa však aj hnutie OĽaNO medzi politické strany, ktoré pri tejto téme ostali len pri sľuboch? Proti návrhu pomerne ostro vystúpila druhá najsilnejšia vládna strana SaS na čele s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou.

„Na koaličnej rade o tomto debata bola a ja som k tomu ako rezortný minister nedala súhlas, ako minister, ktorému takáto právna úprava prináleží,“ povedala Kolíková po tlačovej besede.

Pročko ale tvrdí, že ich koaliční partneri z SaS tento zákon už dva roky „sofistikovane odsúvajú“. „Tí čo vám rozprávajú, že som niečo porušil, že to je zle napísané, jednoducho ten zákon nechcú,“ reagoval na kritiku Pročko statusom na svojom profile. „Pani Kolíková nechce hmotnú zodpovednosť,“ zdôraznil hneď v jeho úvode a dodáva, že pripomienky a pozmeňováky sú pripravené.

Podľa Kolíkovej je Pročkov návrh taký zlý, že sa nedá ani opraviť. „Je tam množstvo právnych nezmyslov, sú tam pojmy, ktoré nemajú ustálený obsah v rámci právneho poriadku. Návrh dáva priestor aj na rôzne šikanózne návrhy. Návrh musí byť primerane postavený a nemal by odrádzať verejných funkcionárov robiť si svoje úlohy a mal by byť jasne vykonateľný,“ vysvetlila Kolíková, ktorej postoj podporuje aj celá strana SaS.

Možno v septembri

Andrejuvová hovorí, že návrh zákona je na 95 percent totožný s tým, ktorý pripravil ešte bývalý politik a ústavný právnik Radoslav Procházka. Naznačuje, že Pročkov návrh v tejto podobe podporu parlamentu v lete nezíska. „Vieme to posunúť aj na september a rokovať počas leta, aby sme došli k takému riešeniu, ktoré bude najlepšie pre koalíciu,“ hovorí.

Zmeny a úpravy žiada najmä SaS. „O rôznych formách sa diskutovalo aj na koaličnej rade. Poslanec SaS Alojz Baránik tam chcel doplniť ešte možnosť súkromno-právnej žaloby pre poškodeného a Ondrej Dostál zas vyňatie spod hmotnej zodpovednosti výlučne politické rozhodovania. My s tým nemáme žiadny problém. Je to vec diskusie, aká bude nakoniec forma tohto zákona. Veríme však, že bude úspešný,“ priblížila Andrejuvová.

Aká bude teda podoba zákona, ktorý je podľa ministerky spravodlivosti plný právnych nezmyslov, v súčasnosti nevedno. OĽaNO sa však svojho letného tromfu zatiaľ nevzdáva. „Návrh sa dá ešte upraviť, a to, v akej forme nakoniec prejde, bude výsledkom koaličných dohôd. Budeme rokovať ďalej tak, aby to bolo úspešné,“ dodala Andrejuvová.

Politológ Jozef Lenč poznamenáva, že na celom predložení návrhu možno badať “niekoľko trápnych vecí, počnúc tým, že samotní predkladatelia sa nezhodujú na tom, ako má vyzerať tento návrh zákona, keď deklarujú, že je nedokonalý a že ho bude treba meniť a že to nerobí ministerstvo spravodlivosti, pod ktoré by to malo spadať“.

Na prvý pohľad sa tak môže javiť, že ide o napĺňanie predvolebného programu hnutia OĽaNO. Politológ však vzhľadom na uvedené dôvody situáciu vníma skôr ako “snahu o zviditeľnenie sa predmetných poslancov a poslankýň. Blížime sa pomaly, ale isto k voľbám a lukratívnych miest na kandidátky OĽaNO bude málo. Takže s veľkou pravdepodobnosťou to môžeme to vnímať aj touto optikou,” myslí si Lenč.

Okrem toho však uznáva, že môže ísť aj o ďalšiu súčasť konfliktu medzi vládnym OĽaNO a SaS, v rámci ktorého poslanci predložia nekvalitný návrh a potom začnú útočiť na vecnú kritiku zo strany ministerky spravodlivosti. Aj toto vysvetlenie sa podľa politológa núka už len z toho dôvodu, že Jozef Pročko nepatrí k vyhláseným právnikom, ale skôr k najvýraznejším stúpencom Igora Matoviča. Podobne ako György Gyimesi, ktorý si v ostatnom čase buduje svoje PR na predkladaní bizarných návrhov a kritike koaličného partnera. Takže z tohto hľadiska pán poslanec Pročko za ním nezaostáva, skôr naopak,” uzatvára Lenč.