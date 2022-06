Komunálne a župné voľby budú 29. októbra

Komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú v sobotu 29. októbra 2022, informoval predseda NR SR Boris Kollár. V zbierke zákonov to bude uverejnené v priebehu tohto týždňa.

Voľby sa mohli konať už 22. októbra. „Pôvodne sme to takto chceli spraviť, ale presvedčili ma na koaličnej rade, že takto sa možno viac ľudí presunie do svojich trvalých bydlísk,“ vysvetlil predseda Národnej rady SR Boris Kollár. Jeho zámerom je teda spojiť voľby spolu s chodením na hroby, aby sa ľudia nemuseli presúvať dvakrát po sebe na miesto svojho trvalého bydliska.

„Z môjho pohľadu by som to radšej nechal rozdelené, ale bolo by to sebecké z pohľadu Bratislavy,“ pokračoval s tým, že práve v Bratislave žije veľa obyvateľov z iných kútov Slovenska. Kollár dodal, že o takýto dátum ho požiadali jeho koaliční partneri.

Ďalej Kollár vyhlásil, že na regionálnych štruktúrach bude jeho hnutie Sme rodina spolupracovať s mimoparlamentnou stranou Hlas Petra Pellegriniho.

„Robí sa to v regiónoch, ja sa to dozviem ako posledný. Doporučujem regionálnym štruktúram, aby uzatvárali takéto partnerstvá. Netvárme sa, že teraz Hlas smrdí,“ povedal Kollár. Podľa neho je možné, že hnutie Sme rodina v niektorých regiónoch bude spolupracovať aj s Republikou, ktorá vznikla odštiepením z ĽS NS. „Takú politiku robme v parlamente, ale nie v regiónoch,“ myslí si.

Predseda parlamentu potvrdil, že dátum komunálnych a župných volieb oznámili aj opozičným stranám, ale neradili sa s nimi na dátume spojených volieb.

Dodal, že účasť vo voľbách by mohla byť vyššia, keďže sú spojené.

Kollár predpokladá, že od septembra „bude ľúty boj“ o posty obecných či župných poslancov, starostov, primátorov alebo županov.