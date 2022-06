Kollár sa hnevá: Heger je falošne solidárny. O výnimke pre Slovnaft mal rokovať parlament

Rafinéria Slovnaft musí do 18 mesiacov nájsť náhradné riešenie, keď už nebude môcť spracovávať ruskú ropu.

Do ministra hospodárstva sa ešte minulý týždeň pustil poslanec OĽaNO Györgi Gyimesi, ktorý o Sulíkoví povedal, že je „lenivý“ a mal by odísť z vlády. Sulík ho upozornil, že len pripravoval podklady pre rokovania, ale samotnú dohodu uzatvoril premiér Heger.

„Veľmi ma mrzí, že sa to rieši cez médiá a že si tieto veci nevieme riešiť za zatvorenými dverami. Osobne si myslím, že toto nebolo šťastné riešenie a doplatia na to naši ľudia, keď stúpne cena benzínu, nafty vysoko cez dve eurá,“ reagoval na slovné prestrelky medzi OĽaNO a SaS Kollár.

Tvrdí, že „v eufórii ide Slovensko zachraňovať svetový mier“, ale nepomôže sebe. „Robíme veľmi veľa pre Ukrajinu. Bol som prvý, kto bol za to, aby sme im pomáhali, aby prišli na Slovensko vojaci NATO, ale som prvý v rade, ktorý kričí: Ekonomicky nepoškodzujme Slovensko, ekonomicky nepoškodzujme našich ľudí,“ pokračoval predseda parlamentu.

Mrzí ho, že premiér ani minister hospodárstva nevyrokovali trojročnú výnimku pre Slovnaft, ktorý už teraz upozorňuje, že môže nastať situácia, keď nebude dostatok palív ani pre Slovensko. „Keď sme raz mohli vyrokovať tri roky, tak sme mali tvrdo trvať na troch rokoch. Z môjho pohľadu to bolo veľmi nešťastné a pevne verím, že sa to už nebude opakovať. Bol by som rád, keby o takýchto veciach rozhodoval parlament, 150 ľudí v parlamente a nie dvaja politici,“ pritvrdil Kollár a zdôraznil, že hovorí o premiérovi Hegerovi a ministrovi Sulíkovi.

Podľa neho sa o tejto téme bude hovoriť aj na koaličnej rade.

Chybu vidí v tom, že za tri roky mohol Slovnaft viac zarobiť a teda aj odvod mimoriadnej dane mohol byť vyšší. „Sedliackym rozumom keď to chcete uchopiť, je jasné, že Slovnaft na tom zarobí. Štát by mal jasne chcieť zdaniť mimoriadne výnosy a dať to do sociálnej sféry. To znamená nechať Slovnaft tri roky ťažiť z lacnej ropy, zarobiť dve,tri miliardy. A potom mu zoberme tú jednu miliardu pre dôchodcov, alebo pre učiteľov, pre kohokoľvek. Nie, my si to skrátime. Čo sme sa zbláznili?“ hneval sa Kollár.

Kollár tvrdí, že súhlas s kratším časom pre výnimku pre Slovnaft je „gestom falošnej sloidarity, ktoré zaplatia ľudia, keď pôjdu o pol roka na pumpu.“ Podľa Kollára totiž už o pol roka ceny palív vyskočia vysoko nad dve eurá.