Protiinflačný balíček podľa Matoviča prezidentka pošle na Ústavný súd

Parlamentom schválený protiinflačný balíček pošle napokon podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) prezidentka Zuzana Čaputová na Ústavný súd. „Moje informácie hovoria, že áno, dávno je rozhodnuté, že to podá na Ústavný súd SR," vyhlásil.

On sám pritom opätovne zdôraznil, že skrátené legislatívne konanie bolo v tomto prípade potrebné a že eviduje minimálne šesť až osem prípadov, keď prezidentka podpísala zákony prijaté v zrýchlenom režime, hoci na to neboli splnené podmienky. Zhodnotil, že sa to týkalo napríklad legislatívy z dielne Ministerstva spravodlivosti, ktoré však podľa jeho slov predkladala „kamarátka Kolíková".

Minister financií hlave štátu odkázal, že by bol veľmi rád, keby si obliekla dres prorodinnej časti Slovenska. „Bol by som rád, keby zadosťučinila svojmu predvolebnému sľubu, že bude prezidentkou všetkých," uzavrel.