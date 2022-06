Zdravotníci si do konca mesiaca prilepšia. Kedy ostatní?

Nie je to ani pol roka, čo minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sľuboval, že zamestnancom verejnej správy dorovná platy na európsku úroveň. Chcel preto aj iniciovať prijatie ústavného zákona o „odmeňovaní zamestnancov verejnej správy“.

„Chcem, aby všetky pozície v štáte boli platené rovnako v porovnaní s priemernou mzdou členských štátov Európskej únie,“ vysvetľoval strážca štátnej kasy Matovič tesne pred Vianocami v relácii Ide o pravdu.

Ústavný zákon mal v pláne predstaviť verejnosti v prvom kvartáli 2022, no doteraz nepredstavil ani analýzu platov. „V horizonte piatich rokov si nastavíme, ako komu budú rásť platy. Napríklad slovenskí vojaci sú platení nad priemernou mzdou európskej dvadsaťsedmičky, tak tí pár rokov počkajú. Zatiaľ sa ostatní vyšplhajú hore,“ spresnil vlani Matovič. Na viaceré otázky denníka Pravda ohľadom analýzy či zákona reagoval, že treba naháňať analytikov Útvaru hodnoty za peniaze, ktorým úlohu zadal.

Útvar hodnoty za peniaze zatiaľ neodpovedal, no naďalej platí, že medzi prvé zamestnania, kde by mali rásť platy, patria práve zdravotníci. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) sa spoločne s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) zaviazali zvýšiť platy tých, ktorí počas pandémie stáli pri pacientoch. Heger sľuboval, že zdravotníci sa do leta peňazí dočkajú.

Koeficient kompromisu

Platy zdravotníkov by sa podľa informácií denníka Pravda nemali zvyšovať o presnú finančnú sumu, no mali by sa dorovnať podľa toho, koľko zdravotníci v zahraničí zarábajú vzhľadom na výšku priemernej mzdy. Ministerstvo financií na základe vlastnej analýzy vyhodnotilo, že plat lekára by mal predstavovať 2,4-násobok priemernej mzdy. Znamená to, že ak budú mať lekári v únii 2,4-násobok priemerného platu, aj lekári na Slovensku by podľa neho mali mať 2,4-násobok priemerného platu na Slovensku.

Prezident Lekárskeho odborového združenia a nemocničný lekár Peter Visolajský upozorňuje, že analýza ministerstva financií nezohľadňuje platy zdravotníkov v okolitých krajinách. „Nemôžeme sa prispôsobiť koeficientom, ale reálnej sume,“ zdôraznil. Odvoláva sa na to, že rozdiely v priemerných mzdách sú značné a navýšenie platov o ich násobok pridá zdravotníkom pár eur.

Kým podľa portálu minimalnamzda.sk bola v roku 2019 priemerná mzda na Slovensku 1 092 eur, tak v Nemecku 3 963 eur. Teda ak v Nemecku lekár zarába 2,4-násobok priemernej mzdy, mal by byť podobný odmenový mechanizmus na Slovensku. No kým v Nemecku 2,4-násobok znamená, že lekár zarobí 9 511 eur, tak na Slovensku to predstavuje 2 620 eur.

Sestry v prvom rade

Hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková pre denník Pravda potvrdila, že termín na zvýšenie miezd zdravotníkov do 30. júna platí. Mzdový rast v zdravotníctve by tak nemal byť ovplyvnený vojnou, ropou a ani otvorenou neschopnosťou ministra financií zostaviť rozpočet na budúci rok.

Ministerstvo zdravotníctva priznalo, že rokovania o zvýšení ohodnotenia zdravotníckych pracovníkov prebiehajú. „Zámerom všetkých strán, ktoré sa stretnutí zúčastňujú, je dospieť k dohode do konca júna 2022,“ ozrejmil rezort zdravotníctva. Vzhľadom na to, že odborné rokovania ešte nie sú skončené, považuje za korektné nezverejňovať podrobnosti. Ministerstvo zdravotníctva má však záujem predložiť túto tému v najbližších dňoch aj na politické rokovania.

Ako prvé by si však podľa ministra Lengvarského mali najviac polepšiť sestry. Z krajín V4 suverénne najlepšie sestry zarobia v Rakúsku. Za jednu odrobenú hodinu dostanú priemerne 31 eur a mesačné platy sa pohybujú okolo troch tisíc eur. V susednom Česku sestra po vysokej škole zarobí podľa portálu manuvia od 1 200 do 1 500 eur. Podobne sestry ohodnotili v Poľsku, no na Slovensku je to približne 900 eur v hrubom.

Slovenské zdravotníctvo si už dlhodobo nevie poradiť s nedostatkom sestier. To, že je ich málo, reálne ovplyvňuje operatívu v Bratislave. „Kvôli chýbajúcim sestrám na anestéziologickom oddelení nemôžeme naplno využívať operačné sály,“ priznal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Juraj Šteňo. Upozorňuje, že problém je taký rozsiahly, že už zasahuje aj do schopnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť v hlavnom meste.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pripomína, že na porovnanie počtom obyvateľov rovnaké krajiny ako Nórsko, Dánsko či Fínsko poskytujú svojim pacientom dvakrát až trikrát také počty sestier ako Slovensko.