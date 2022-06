Po rozhodnutí prezidentky o Matovičovom balíčku je koalícia na bode mrazu

Zuzana Čaputová vláde odkázala, aby "ľuďom v chudobe pomohla ešte viac - a to čo najskôr". Veľa ľudí totiž protiinflačný balíček vynechal.

Protiinflačný balíček prezidentka Zuzana Čaputová vrátila späť do parlamentu. Vetuje ho v častiach, ktoré majú nadobudnúť účinnosť až od 1. januára 2023. V praxi to znamená, že rodiny s deťmi môžu od prvého júla dostať pomoc vo výške približne 30 eur na dieťa. Prezidentke prekáža, že pomoc, ktorá bude stáť 1,2 miliardy eur, neprešla pripomienkovým konaním a bežným legislatívnym procesom.

Kým premiér Eduard Heger (OĽaNO) konštatoval, že rozhodnutie hlavy štátu berie na vedomie a počká si na detailnejšie vysvetlenia, Matovič sa do prezidentky pustil okamžite. „Je dlhodobo známe, že prezidentka je progresívna liberálka a ja prorodinný konzervatívec, naše postoje sú diametrálne odlišné," vyhlásil jeden z najväčších prezidentkiných oponentov zo súčasnej vládnej garnitúry. Matovič ako predkladateľ spornej legislatívy Čaputovej vyčíta, že hoci si vypočula všetkých odporcov, až na konci prorodinné organizácie, ale jemu „nedala ani jednu, jedinú minútu na obhajobu balíčka“.

Minister práce Milan Krajniak z hnutia Sme rodina tvrdí, že ho rozhodnutie Čaputovej mrzí. „Stále som presvedčený, že zvýšiť od 1. júla daňový bonus na dieťa o 50 percent a zvýšiť prídavok na dieťa o 16 percent, následne od 1. januára 2023 zvýšiť daňový bonus na dieťa o 100 percent, rovnako ako aj zvýšiť prídavok na dieťa o 55 percent, je veľmi významná pomoc slovenským rodinám. Toto treba schváliť. Preto verím, že prezidentkino veto v parlamente zvrátime,“ vyhlásil odhodlane.

Poslanec György Gyimesi (OĽaNO) bol na sociálnej sieti ešte tvrdší: „Prezidentka Čaputová dnes rodinám s deťmi vztýčila prostredník."

Politológ Tomáš Koziak v rozhovore pre Pravdu už upozorňuje, že Matovič bude napätie vo vzťahu k Čaputovej ešte viac eskalovať. „Je schopný aj vecné pripomienky svojho oponenta pretaviť do osobného sporu. Bude mať príležitosť byť mimoriadne osobný," myslí si.

Matovič tvrdí, že „Prezidentský palác bol plný ľudí, ktorí boli proti pomoci rodinám". Zopakoval, že na jednej strane je protirodinná koalícia, v ktorej je „Mazurek, Fico, Pellegrini, Sulík a spol.“, a na strane druhej prorodinná koalícia. Proti sú teda všetci tí, ktorí nepodporili protiinflačný balík – strany Republika, Smer, Hlas a Sulík. Prorodinnú koalíciu síce v reakcii na Čaputovej veto nemenoval, ale už predtým do nej zaradil OĽaNO, Sme rodina, Za ľudí a ĽS NS.

V rozpore so svojím zvykom Matovič odmietol odpovedať na otázky novinárov. Len odkázal do Prezidentského paláca: „Tie rodiny to nakoniec aj tak vyhrajú.“