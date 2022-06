Sulík: Situácia v koalícii je extrémne napätá, SaS však chce, aby vláda pokračovala

Týmto argumentoval včerajšie rozhodnutie SaS, dočasne sa nezúčastňovať koaličných rád. Sulík ďalej uviedol, že strana má záujem, aby vláda pokračovala. „Chceme sa vyhýbať konfliktom, nepomáha to a znechucuje to ľudí. Preto sme sa rozhodli, že si dáme trošku pohov, aby sa situácia ukľudnila,“ uviedol Sulík.

Potvrdil, že členovia strany mali otvorenú debatu na vláde, Sulík aj osobne s Igorom Matovičom. Dúfa, že sa situácia upokojí. „Na koaličné rady začneme znova chodiť, keď budeme mať pocit, že sa situácia celkovo skľudnila. Že verejné útoky, urážky a veľakrát aj klamstvá, sa dostali na znesiteľnú mieru,“ povedal Sulík. Podľa neho nie je dobré, keď sú vzťahy takto napäté, keď sa koaliční partneri urážlivo, dehonestujúco vyjadrujú o tých druhých.

Video: Richard Sulík po rokovaní vlády.

Minister hospodárstva potvrdil, že premiérovi Eduardovi Hegerovi sú všetci štyria ministri k dispozícii. „Budeme s ním plne komunikovať. Uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie. Nie sme z toho šťastní, ale tento náš krok by mohol situáciu ukľudniť.“

Sulík spresnil, že on a jeho ministri sú pripravení komunikovať s premiérom alebo inými ministrami. „Vieme sa vyjadriť aj písomne, vedia si sadnúť aj šéfovia poslaneckých klubov,“ dodal.

Čítajte viac SaS už nebude chodiť na koaličné rady

Sulík nemá dôveru v informácie, ktoré predkladá Matovič

Sulík spomenul aj posledné návrhy zákonov, s ktorými prišiel minister financií Igor Matovič. „Sme naklonení konštruktívnych, vecným riešeniam. Pre mňa nie je riešenie, ktoré je prinesené na vláde pod pazuchou,“ pokračoval Sulík. Ďalej uviedol, že nemá dôveru v informácie, ktoré predkladá Igor Matovič.

Podľa neho predkladá výdavky, ktoré nie sú trvalo kryté. Preto aj SaS vetovalo návrhy na vyššie dane na vláde. Na margo protiinflačného balíčka, ktorý včera prezidentka Zuzana Čaputová vrátila do parlemnetu, Sulík povedal, že poslanci SaS zrejme nezahlasujú ani na pomoc, ktorú by mali rodičia s deťmi dostať do konca roka.

Sulík sa vyjadril aj k svojmu odvolávaniu. Uviedol, že nevie, koľko poslancov sa nájde, ktorí si budú myslieť, že svoju robotu robí dobre. „Kvalita a množstvo mojej práce nijak neodôvodňuje moje odvolanie z funkcie,“ povedal Sulík.