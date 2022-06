Minister Doležal poslal drsný odkaz Matovičovi: My nekradneme. Ak s tým nesúhlasí, nech ide na políciu

Chýbajú peniaze na tretinu vlakov. "Žiadne nezruším, bol by to veľký krok späť," povedal v Ide o pravdu Andrej Doležal (nom. Sme rodina), minister dopravy a výstavby.

Ministerstvo financií odmieta uvoľniť chýbajúcich 24 miliónov eur pre železničnú dopravu. Hrozba zrušenia tretiny vlakových spojov nebola nikdy taká reálna. Minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina) sa cíti dotknutý vyjadreniami ministra Igora Matoviča (OĽaNO) o tom, že na železniciach sa neurobilo dosť pre zastavenie rozkrádania. „Nemám na to komentár. Je to obvinenie, ktoré ak myslí vážne, nech sa obráti na políciu,“ povedal v relácii Ide o pravdu minister.

„K 1. júlu žiadne vlaky nezruším. Bol by to obrovský krok späť,“ oznámil Doležal v TV Pravda. O svojom rozhodnutí informoval predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aj ministerstvo financií.

Peniaze chce získať z iných zdrojov v rámci ministerstva dopravy, napríklad znížením balíka určeného na covidovú pomoc o 20 miliónov eur. Ďalších 10 miliónov, ktoré ušetrili železnice za minulý rok, by chcel minister tiež smerovať na tohtoročné platby za vlaky. Musí mu k tomu dať súhlas ministerstvo financií.

„Peniaze budú ale niekde chýbať, toto nie je systémové riešenie,“ dodal minister dopravy.

Súčasná finančná situácia je podľa neho výsledkom dlhoročného nedostatočného financovania verejnej osobnej dopravy. Vyzýva preto vládu a koalíciu, aby jasne povedala ľuďom, či doprava je prioritou alebo nie. Čím naznačuje možnú situáciu v budúcich dvoch rokoch, kde sa ráta v štátnom rozpočte s ešte väčším znížením financií.

Doležal neskrýval sklamanie z toho, že Slovensko verejnú dopravu nevníma ako celosvetový trend a tiež geopolitickú tému. „Doprava je jediný sektor, kde rastú emisie. Na príčine nie sú kamióny, ale osobné autá,“ vysvetlil.

Motivovať ľudí na to, aby presadli z áut do autobusov, alebo cestovali vlakom, považuje minister za veľkú výzvu. Podmienkou je ale moderná infraštruktúra, ktorú na Slovensku nemáme. Ako príklad spomenul Rakúsko, ktoré investuje v najbližších šiestich rokoch 18 miliárd eur do modernizácie železničnej dopravy.

Posun smerom k vysokorýchlostnej preprave na železnici je podľa Doležala evidentný aj v Poľsku a Česku. Kde je Slovensko? „Inde. My sme tento vlak už možno zmeškali,“ odpovedal.

Na prvý pohľad veľké investície ale prinesú pre tieto krajiny veľké ekonomické benefity. „Od nových zahraničných investorov až po podporu pracovnej mobility,“ myslí si šéf rezortu dopravy. Najmä druhá výhoda by mnohé problémy vyriešila aj na Slovensku, pričom menoval najmä možnosť dochádzania do zamestnania aj na väčšiu vzdialenosť či zastavenie vyľudňovania niektorých regiónov. „Toto nie je atómová fyzika, to je svetový trend,“ uzavrel Doležal.

Kedy bude rozvoj verejnej dopravy na Slovensku prioritou pre vládu? Prečo zaostávame v modernizácií železníc? Kedy a ako začneme reálne motivovať ľudí k tomu, aby presadli z auta na vlak či autobus? Pozrite si TV reláciu Ide o pravdu s Andrejom Doležalom, ministrom dopravy a výstavby.