Sulíka čaká odvolávanie. Situácia v koalícii je extrémne napätá

Hádky v koalícii, ktoré spôsobil tzv. prorodinný balíček ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), vyústili do toho, že liberáli verejne odmietli chodiť na koaličné rady. "Situácia, ktorá je vo vnútri koalície, vo vláde a na politickej scéne všeobecne, je extrémne napätá," vyhlásil líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

Sulík však tvrdí, že strana má záujem, aby vláda pokračovala. „Chceme sa vyhýbať konfliktom, nepomáha to a znechucuje to ľudí. Preto sme sa rozhodli, že si dáme trošku pohov, aby sa situácia ukľudnila,“ priznal Sulík.

Sám však po tom, čo chcela opozícia odvolať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (nom. SaS) či celú vládu, bude čeliť v parlamente odvolávaniu.

To iniciuje strana Smer. Dôvodom má byť blamáž ministra hospodárstva s ruskou ropou a poškodenie záujmov obyvateľov Slovenska. Strana tiež kritizuje, že Sulík neriešil zvyšovanie cien. A premiér Eduard Heger (OĽaNO) namiesto odpovedania na otázky novinárov dáva len stručné vyhlásenia.

VIDEO: Prečo Sulík neverí informáciám od Matoviča.

Lacné divadlo a náhradník

Šéf strany Smer Robert Fico zdôraznil, že „Heger, Korčok a Sulík prakticky zničili Slovnaft“. „Títo páni svojou tuposťou a tým, že ustupujú záujmom USA, spôsobili, že Slovensko príde o obrovské peniaze, pokiaľ ide o tranzit ropy, a tiež zodpovedajú za to, že Slováci budú platiť oveľa viac za benzín a naftu,“ vyhlásil. Fico potvrdil, že už má zozbieraných vyše 30 podpisov a vo štvrtok podá návrh na zvolanie schôdze na odvolanie Sulíka.

VIDEO: Fico ide odvolávať Sulíka. Pripísal mu ‚blamáž‘ s ropou.

Premiér v nadväznosti na Ficove slová vyzval poslancov Národnej rady, ktorí rozmýšľajú, že by podporili návrh na odvolanie ministra hospodárstva, aby nenabehli na „toto lacné divadlo“. Tvrdí, že to vníma ako snahu opozičného Smeru o návrat k moci.

Pripomenul, že najsilnejší mandát tejto koalície je očistiť Slovensko od mafie. To sa podľa neho vďaka poctivým vyšetrovateľom, prokurátorom i sudcom darí. „Títo ľudia potrebujú mať naďalej rozviazané ruky a potrebujú čas. Preto je tu snaha, aby sa vláda rozpadla,“ dodal.

Sulík nevie, koľko poslancov je presvedčených, že svoju robotu robí dobre. „Kvalita a množstvo mojej práce nijako neodôvodňujú moje odvolanie z funkcie,“ povedal.

Za hnutie Sme rodina sa vyjadril poslanec Peter Pčolinský, ktorý nepredpokladá, že by hlasovali za odvolanie Sulíka.

Zatiaľ jediným poslancom koalície, ktorý vyhlásil, že podporí odvolanie, je György Gyimesi (OĽaNO). Sulík na otázku denníka Pravda, či ho znepokojuje postoj členov klubu OĽaNO, odpovedal, že ho „nezaujíma, čo Gyimesi robí“. Poslanec Gyimesi sa do parlamentu dostal ako náhradník za ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO).

„Myslím si, že čím ďalej bude svoje aktivity realizovať Juraj Gymesyi, tým viac ma bude k tomu aby som sa vrátil do parlamentu mentálne tlačiť. Je načase, aby si aj on uvedomil, že je môj náhradník,“ zdôraznil Naď.

„Odporúčam našim poslancom, aby hlasovali podľa svojho svedomia a presvedčenia,“ ozrejmil Matovič. Dodal, že poslanci prisahali na ústavu a jej súčasťou je, že poslanec sa má rozhodovať podľa svojho svedomia a presvedčenia. Nemyslí si, že by išlo o porušenie koaličnej zmluvy, ak by koaličný poslanec hlasoval za odvolanie ministra.

Čítajte viac Pčolinský nepredpokladá, že by Sme rodina hlasovalo za odvolanie Sulíka

Riešenia spod pazuchy

Podľa Matoviča je dôvodom, prečo SaS nechce chodiť na koaličnú radu, strach z toho, že budú musieť „odpovedať na otázky“. Priblížil, že v utorok ju čakali tri. Dve sa mali týkať nových daní a platov učiteľov. Tretiu otázku priblížiť nechcel, no dodal, že sa týka ministerstva hospodárstva.

Vyhlásil, že koaličná rada je kľúčový orgán, ktorý rozhoduje o tom, čo sa bude na Slovensku diať, a preto žiada o priame prenosy koaličných rád. „Chcem, aby ľudia videli, ako sa dostávame k takýmto rozhodnutiam. Buď kamera uprace, ako sa ľudia správajú, alebo budú mať ľudia Big Brother. Teraz je to čistá psychiatria,“ uviedol Matovič. Keď tam budú kamery, pôjde to podľa neho ako po masle a zároveň chce mať kamery aj na vláde. Podľa Matoviča si ministri nadávajú do „chrapúňov a nímandov“.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) po rokovaní vlády vyhlásil, že nevie, čomu má pomôcť, ak sa SaS nebude zúčastňovať na koaličných radách. „Máte pocit, že ja alebo predseda Boris Kollár, či moji kolegovia z vlády sme potrebovali niekedy upokojovať situáciu tým, že sme neprišli?“ reagoval.

Sulíkovi však prekážajú posledné návrhy zákonov, s ktorými prišiel Matovič. „Sme naklonení konštruktívnym, vecným riešeniam. Pre mňa nie je riešenie, ktoré je prinesené na vládu pod pazuchou,“ pokračoval Sulík. A navyše „nemá dôveru v informácie, ktoré predkladá Matovič“.

Sulík spresnil, že on a jeho ministri sú pripravení komunikovať s premiérom alebo inými ministrami. „Vieme sa vyjadriť aj písomne, vedia si sadnúť aj šéfovia poslaneckých klubov,“ dodal.