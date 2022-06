Tisovu ulicu vo Varíne majú podľa Žilinku zrušiť. Uličná tabuľka skončila v kancelárii

Ulicu Dr. Jozefa Tisu má Varín ako jediný na Slovensku. Obecná poslankyňa Lenka Ticháková sa to snažila zmeniť, no cez tamojšie zastupiteľstvo jej návrh neprešiel. Teraz však cíti satisfakciu, lebo generálny prokurátor zastupiteľstvo vyzval tento názov zrušiť.

Kontroverzný názov dostala dotknutá ulica v roku 1993. Šéf Generálnej prokuratúry Maroš Žilinka podal protest proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Varín a pomenovanie spornej ulice navrhuje zrušiť. Argumentuje rozporom so zákonom pri určení názvu. Obecné zastupiteľstvo je povinné tento protest prerokovať najneskôr do troch mesiacov.

Tabuľku schovali

Varínsky starosta Michal Cvacho je momentálne na dovolenke. Kedy k tomu plánuje zvolať zasadnutie zastupiteľstva, sme sa teda nedozvedeli. Ako vníma obec rozhodnutie generálneho prokurátora, sme sa opýtali prednostu tamojšieho úradu Patrika Miha, ktorý ho teraz zastupuje. „Ešte som nemal dosť priestoru na to, aby som si to naštudoval. Zbežne som to prešiel, ale nejaké stanovisko k tomu dať neviem,“ hovorí Miho. „Podľa mňa sú tam aj nejaké veci, ktoré nie sú úplne tak, ako prokurátor dal. Ale vravím, treba si bližšie naštudovať, čo tam všetko popísal,“ zopakoval.

VIDEO: Obec Varín, Tisova ulica (január 2022).

Prednostu sme sa opýtali aj na tabuľku s názvom Tisovej ulice, ktorá v januári z obce zmizla. Z jedného z domov ju vtedy na protest odmontoval výtvarník Peter Kalmus s aktivistom Michalom Greškom. Potom ju odniesli na žilinskú políciu. „Tá nám ju odovzdala a v zmysle zákona o označovaní ulíc a verejných priestranstiev by sa mala namontovať späť. Zatiaľ k tomu nedošlo, momentálne ju máme v kancelárii. Dáme ju tam, keď na to bude vhodné počasie a zamestnanci prestanú kosiť,“ dodal Miho.

Žilinská polícia vyhodnotila spomínaný čin ako priestupok proti majetku. „Spisový materiál bol v tejto veci predložený, so správou o výsledku objasňovania priestupku, príslušnému správnemu orgánu – Okresnému úradu v Žiline,“ potvrdil policajný hovorca Radko Moravčík.

V rovnakom čase však zmizla aj ďalšia tabuľka na Tisovej ulici – zo stĺpa, na ktorom je pripevnený obecný rozhlas. Vysvitlo, že jeden obyvateľ ju odtiaľ zvesil a namontoval si ju hneď vedľa – na svoj dom. Po čine Kalmusa s Greškom sa vraj obával, aby ju nezobrali aj odtiaľ a nezničili mu pritom plot, keďže časť stĺpa sa nachádza za ním.

Dom, na ktorom bola tabuľka odmontovaná aktivistami, „zdobí“ teraz brána, na ktorú niekto nastriekal názov ulice výraznou farbou. Majiteľ to doteraz ničím neprekryl. Doma sme ho nezastihli, takže sme sa nedozvedeli, či mu to neprekáža.

Rozpor so zákonom

Obecná poslankyňa Lenka Ticháková, ktorá tému s názvom ulice otvorila, sa z rozhodnutia generálneho prokurátora teší. „Maximálne budem šťastná až vtedy, keď sa mi tá ulica zmení v občianskom preukaze,“ povedala.

Zároveň upozornila, že kým sa dopracujú k zmene názvu, nejaký čas to ešte potrvá. „Nepoznám zatiaľ presný postup, ako sa to bude diať. Je to otvorené,“ podotkla. Pokračovala, že pravda sa ukázala a teraz cíti satisfakciu. Keď vraj vlani v máji poslala všetkým svojim kolegom odborné stanoviská z Historického ústavu SAV aj Ústavu pamäti národa, tiež všetky dokumenty z minulosti s tým, že ten názov bol prijatý v rozpore so zákonom, nereagovali na to. „Skôr poukazovali, že im tá ulica neprekáža a hľadali spôsoby, ako ju nepremenovať. Som rada, že Generálna prokuratúra to vyhodnotila tak, ako som vravela – že ten názov sa dostáva do rozporu so zákonom,“ uviedla.

Reakcie ostatných obecných poslancov na toto rozhodnutie nepozná, nikoho z nich zatiaľ nestretla. „Sama som zvedavá, ako sa k tomu postavia. Asi im nie je príjemné, že nakoniec som mala pravdu,“ poznamenala s úsmevom. V priebehu týždňa ich chce osloviť, aby mali v súvislosti s protestom prokurátora mimoriadne zastupiteľstvo.

Viacero rozhodnutí

Kauza s varínskou ulicou sa „vlečie“ už dlhšie. Vyvrcholila krátko pred Vianocami, keď sa desiati obecní poslanci dozvedeli, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry ich obvinil z extrémizmu. Konkrétne z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Neodsúhlasili totiž návrh svojej kolegyne Tichákovej, aby Ulicu Dr. Jozefa Tisu premenovali. Poslanci s obvinením nesúhlasili, starosta tiež tento krok nechápal. „Nemá to nič spoločné s raciom, so zákonom, s ničím,“ uviedol vtedy pre Pravdu.

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic toto obvinenie pár týždňov nato zrušil. Zdôvodnil to tým, že takéto pomenovanie ulice je síce cynické, no nedostatok empatie a ignorancia faktov samy osebe nie sú trestným činom. Obecných poslancov kritizoval aj Ústredný zväz židovských náboženských obcí či Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.

FOTO (Eva Štenclová)

Dom, z ktorého zmizol názov Ulica Dr. Jozefa Tisu. Tabuľka na ňom stále chýba, no názov „zdobí“ jeho bránu.

Označenie ulice je teraz na inom dome – hneď pri rozhlasovom stĺpe, na ktorom bolo upevnené predtým.