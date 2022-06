Penta predáva päť nemocníc. Nechce zverejniť za koľko

Spoločnosti sa dohodli na predaji piatich zdravotníckych zariadení v Banskobystrickom kraji. Konkrétne sa to týka nemocníc siete ProCare a Svet zdravia v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici, Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici a polikliník v Žiari nad Hronom a vo Zvolene. Celá transakcia podlieha ešte súhlasu Protimonopolného úradu. Definitívne prevzatie sa predpokladá do konca tohto roka. Výšku transakcie sa obidve strany rozhodli nezverejňovať.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) si nemyslí, že by nad predajom nemocníc mal mať štát výhradnú kontrolu.

„Nemocnice, ktoré spravuje Penta alebo Agel, sú nemocnice, ktoré patria pod vyššie územné celky alebo mestá a tieto spoločnosti ich majú prenajaté. My sme do toho teda nevstupovali, pretože ide o biznis plán súkromných poskytovateľov. Nám ide o to, aby zdravotná starostlivosť bola poskytovaná, a to mi bolo potvrdené,“ ozrejmil Lengvarský. Spresnil, že ministerstvo nemá k zariadeniam vlastnícke práva, a preto do predaja nevstupovalo.

Nemocnice a polikliniky finančnej skupiny Penta ProCare a Svet zdravia patria pod najväčšiu súkromná sieť na Slovensku. Dovedna prevádzkujú 17 nemocníc a 13 polikliník.

Minister Lengvarský však priznal, že v dohľadnej dobe by sa mala spoločnosť dozvedieť, ako sa bude pokračovať v otázke optimalizácie siete nemocníc. Do konca týždňa sa má stretnúť so zástupcami miest a krajov. Následne o dva týždne sa chce stretnúť s novinármi a situáciu okolo nemocníc vysvetliť širokej verejnosti.

Rezort zdravotníctva by na budúci týždeň chcel predstaviť aj to, kde sa budú nové nemocnice stavať. V stredu za to ministra zdravotníctva kritizoval premiér Eduard Heger (OĽaNO). Vyhlásil, že materiály, ktoré zatiaľ Lengvarský na vládu dodal, podľa neho nespĺňali jeho požiadavky.

„S veľkou mierou pravdepodobnosti bude táto otázka na budúci týždeň vyriešená,“ spresnil Lengvarský. Dodal, že na budúci týždeň by malo byť vyriešené aj to, že aj neštátne subjekty by sa mohli uchádzať o peniaze z plánu obnovy.