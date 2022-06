Matovič: Keď ma Heger odvolá, bude to vzrúšo. A to mám rád

Opätovné schvaľovanie balíka pomoci pre rodiny v parlamente, ktorý vrátila prezidentka Zuzana Čaputová, má stále neistý výsledok. To, či koalícia získa dostatočný počet hlasov v prospech zákona z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) nevie jednoznačne povedať ani sám predkladateľ. „Nie som si istý, to čestne priznávam,“ povedal pre TV Pravda.

Neskrýva, že v prípade, ak by sa nepodarilo prelomiť veto prezidentky, by to považoval za svoju politickú prehru: „Bude to prehratá bitka, ale nie vojna.“ Dodal, že pokiaľ rodiny nedostanú pomoc, ktorú im sľúbil, z koalície neodstúpi.

Rovnako chce dosiahnuť aj zvýšenie platov učiteľov a zdravotníkov. Na otázku, či si vie predstaviť, že by ho premiér Eduard Heger (OĽaNO) navrhol odvolať z funkcie ministra, odpovedal s úsmevom, že „má na to právo“. „Bude to vzrúšo, a to mám v živote rád,“ priznal sa Matovič.

Pozrite si ukážku z TV relácie Ide o pravdu s ministrom financií Igorom Matovičom, celú reláciu zverejníme čoskoro.