Matovič v Ide o pravdu aj o predčasných voľbách: Viem, čo spôsobí koniec koalície

Bude koalícia pokračovať s Richardom Sulíkom alebo bez neho?

Jedna vec je, čo je na papieri, druhá čo je v skutočnosti. V koalícii sú formálne štyri strany, ale od začiatku SaS hrala len na seba, a nesprávala sa ako súčasť koalície. Žiaľ, táto koalícia na taliansky spôsob asi potrvá aj naďalej. Niekedy na koaličných radách máte pocit, ako keby ste boli v psychiatrickej liečebni. Keď vidíte ako sa tam niekto hádže o zem. Myslím si, že najlepšie riešenie budú kamery, ktoré zaznamenajú rokovanie koaličnej rady a vlády. Tým sa to uprace, lebo kamery robia zázraky.

Ľudí šokuje, čo chcete robiť…je to ešte seriózna vláda a politika? Robiť takúto reality show?

Politika by mala byť správa vecí verejných. A preto by mala mať verejnosť možnosť vidieť ako sa rozhodnutia o veciach verejných robia.

Myslíte to vážne?

Áno. Aj naše hnutie súhlasí s tým, aby sa na rokovania ihneď namontovali on-line kamery. Pomohlo by to veci. Zrazu by Richard Sulík chodil na koaličné rady, neposielal by tam stále iných ľudí, s ktorými sa neviete seriózne baviť, lebo každý raz je tam niekto iný. A nemohol by sa už hádzať o zem ako malý Jojo a nadávať nám.

Čo ak sa Richard Sulík rozhodne odísť z koalície?

Povalil Radičovej vládu, povalil Matovičovu vládu, a po roku povalí aj Hegerovu vládu. Ja s tým aj tak počítam.

Vy s tým počítate?