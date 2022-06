Opozícia spustila zber podpisov pod referendum

Následne chce strana požiadať prezidentku Zuzanu Čaputovú o vyhlásenie referenda, ktorého cieľom by bol pád súčasnej vlády a viedla by aj k zmene ústavy SR. Predseda strany Smeru Robert Fico to oznámil na tlačovej konferencii.

Fico predstavil dve referendové otázky: Súhlasíte s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu? Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR? Fico uviedol, že prikladá aj konkrétny text zmeny Ústavy SR.