Kolíková odvolala sudcu Fitta. Jeho súd chcela prehľadávať NAKA

„Tým, že ste sa odmietli dostaviť do budovy súdu, ktorého ste predsedom, hoci ste boli informovaný, že príslušníci NAKA disponujú príkazom na prehliadku Okresného súdu Bratislava III, ste porušili povinnosť predsedu súdu vykonávať svoju funkciu svedomito a riadne a včas plniť povinnosti orgánu riadenia a správy súdu,“ odôvodnila Kolíková svoje rozhodnutie.

Rozhodnutie ministerky nadobúda platnosť v sobotu.

„Dôvod, pre ktorý JUDr. Fitta odvolávam, je jeho konanie a prístup ako predsedu súdu v čase, keď príslušníci NAKA koncom apríla tohto roku realizovali na Okresnom súde Bratislava III úkony k zaisteniu spisu vrátane jeho utajovanej prílohy. Napriek tomu, že uvedené sa dialo sčasti aj za prítomnosti predsedu, a napriek vyhrotenej situácii, ktorá to sprevádzala, predseda súdu nelegitimoval svoju pozíciu a nekonal z titulu orgánu riadenia súdu. Neurobil ani ďalšie kroky k riadnej súčinnosti s vyšetrovateľmi NAKA, ktoré by boli náležité v rámci vyšetrovania podozrení z trestnej činnosti. Odvolanie predsedu súdu nijako nesúvisí s právnou otázkou, či mal alebo nemal byť vydaný spis alebo jeho utajovaná príloha zo súdu. Pre moje rozhodnutie to nehralo žiadnu úlohu. Predsedu súdu odvolávam, pretože som presvedčená, že pochybil ako manažér súdu," vysvetľuje Kolíková.

Sudca Fitt tvrdí, že aktivitami príslušníkov NAKA na súde, ktorý viedol, došlo k zásahu do nezávislosti súdu a policajti postupovali nezákonne. O zaujatie stanoviska k postupom polície preto Fitt požiadal Súdnu radu ako najvyšší samosprávny orgán justície.

Prípad ale rozdelil aj Súdnu radu. Tá v polovici mája ani mesiac po bezprecedentných udalostiach nedokázala prijať žiadne stanovisko a riešenie odložila.

„Súdna rada po prerokovaní návrhu stanoviska k podnetu predsedu Okresného súdu Bratislava III zo dňa 29. apríla 2022 odkladá rokovanie o tomto bode programu na niektoré z najbližších zasadnutí Súdnej rady a ukladá predsedovi Súdnej rady vyžiadať od všetkých dotknutých orgánov verejnej moci stanoviská,“ konštatuje sa v prijatom stanovisku, za ktoré hlasovalo všetkých 14 prítomných členov. Najbližšie rokovanie rady by sa malo konať 15. júna.

Kajúcnik Makó

Koncom apríla policajti Národnej kriminálnej agentúry na Okresnom súde Bratislava III hľadali spis, a najmä jeho utajovanú prílohu k prípadu obvinenia dvoch známych spolupracujúcich svedkov – Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu. Bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy a niekdajší námestník SIS sú okrem iného obvinení aj z krivej výpovede v kauze týkajúcej sa korupcie bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského.

Príslušníci NAKA Východ prišli 25. apríla na súd a žiadali od sudkyne Ivety Halvoňovej vydanie spisu spolu s utajovanou prílohou. Keď neuspeli prvý raz, na súd sa vrátili v ten istý deň, ale po pracovnom čase. Pravdepodobne sa tak chceli vyhnúť justičnej stráži. Spis s utajovanou prílohou im však nevydal ani službukonajúci sud­ca.

Na druhý deň už prišli aj s príkazom na prehliadku priestorov súdu. Predseda súdu Roman Fitt po telefonáte s krajskými prokurátormi v Bratislave aj v Košiciach a po tom, čo nedostal súhlas, spis s utajovanou prílohou naďalej vydať odmietal.

Príslušníci NAKA preto zostali pred dverami kancelárie predsedu súdu a miestnosťou s trezorom. Medzičasom však bezpečnostná pracovníčka súdu utajovanú prílohu už odovzdala Krajskej prokuratúre Bratislava. Predseda súdu policajtom nakoniec vydal len tri zapečatené zväzky spisu.

Postup polície pracovníkov súdu veľmi prekvapil, ale aj pobúril. V úradnom zázname, ktorý spísala sudkyňa Halvoňová, zhodnotila správanie policajtov ako „dosť agresívne, arogantné a drzé“. „Musím podotknúť, že za 32 rokov svojej súdnej praxe som sa s podobným správaním polície ešte nestrela,“ uviedla. Podľa záznamu tiež obmedzovali na osobnej slobode súdnu tajomníčku Kormanovičovú.

Agresivita a vyhrážky

Predseda súdu hovoril dokonca o vyhrážkach. Tvrdí, že sa mu policajti vyhrážali, že začnú prehľadávať všetky priestory súdu a keď bude treba, „zavolajú zámočníka a vylomia trezor s tým, že ešte uvidia, čo všetko sa tam nájde“. „Na tieto vyhrážky som reagoval tým, že som im uviedol, že hrubým spôsobom prekračujú zákon a že si vyprosím takýto spôsob jednania,“ píše Fitt v liste, ktorým požiadal Súdnu radu o zaujatie stanoviska k tejto situácii.

Policajný prezident Štefan Hamran neskôr vysvetľoval, že utajovaná príloha spisu môže obsahovať dôkazy „o fungovaní zločineckej skupiny v orgánoch presadzujúcich právo“. NAKA otvorila toto trestné konanie pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ešte 8. apríla.

Práve v ten deň podal Makó na Úrade špeciálnej prokuratúry trestné oznámenie „súvisiace s diskreditáciou jeho osoby v súvislosti s trestnými konaniami, v ktorých vypovedá ako svedok“. Podľa Makóa má byť cieľom tejto diskreditácie snaha zastrašiť ho, zabrániť mu svedčiť či vytvárať nepravdivé listinné dôkazy.

Obvinenie Makóa s Beňom pre zločin krivého obvinenia a zločin krivej výpovede a krivej prísahy dozorovala Krajská prokuratúra Bratislava. Tá 2. apríla pre zadržanú dvojicu ešte žiadala väzbu. Sudkyňa Halvoňová ale tejto žiadosti 5. apríla nevyhovela a prepustila ich na slobodu.

Toto rozhodnutie 12. apríla potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. Ešte v ten deň Generálna prokuratúra „v záujme garancie objektívnosti konania“ prípad preložila do kompetencie Krajskej prokuratúry v Košiciach. Pred odovzdaním spisu do Košíc sa však k nemu chcela silou-mocou dostať NAKA. Košická prokuratúra nakoniec stíhane Makóa a Beňu zastavila.