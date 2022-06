Odvolá Heger ministra Matoviča? Teraz alebo nikdy

Aj keď hovorí o legitímnom kroku opozície, nepredpokladá takú vysokú aktivitu prívržencov referenda ako pri prvom pokuse spred roka.

„Napätie z čias pandémie pominulo, a časť spoločnosti je spokojná, že vládu vedie Eduard Heger,“ doplnil komentátor denníka Pravda. Podľa neho hlavný motor podpory – a to šéfovanie Igora Matoviča vláde – už pominul.

Horský predpokladá, že aj napriek zmeneným pomerom má opozícia veľkú šancu vyzbierať potrebných 350 tisíc podpisov pod petíciu na vyhlásenie referenda.

Kameňom úrazu ale môže byť opäť ústavnosť predložených referendových otázok. Už teraz sú podľa neho sporné, a budú veľmi diskutované najmä odbornou verejnosťou. Komentátor nevylučuje, že napokon skončia na ústavnom súde. „Možno je to kalkul, ako donútiť prezidentku obrátiť sa na ústavný súd, a znovu ju viniť za zmarené referendum,“ dodal Horský. Takýto vývoj by podľa neho „dodal“ opozícii ďalšiu muníciu pre prezidentské aj parlamentné voľby.

V podcaste odznieva aj téma napätých vzťahov vo vnútri koalície, ktoré sa vyostrili najmä po vrátení časti balíka zákonov na pomoc rodinám v čase vysokej inflácie a zdražovania. Prezidentka Zuzana Čaputová si uplatnila veto, a argumentuje zneužitím inštitútu skráteného legislatívneho konania. Autorov zákona, najmä ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), síce neadresne, ale jasne obviňuje z nesystémového prístupu. Na odmietavom postoji zotrváva aj liberálna SaS, čo komplikuje situáciu krátko pred opätovným hlasovaním v parlamente. Potrebných je totiž 76 hlasov, a tie Matovič bez poslancov okolo Richarda Sulíka nemá.

„Premiér Eduard Heger by mal urobiť rázny krok, a Matoviča odvolať z funkcie ministra,“ konštatoval komentátor Michal Horský. V podcaste vysvetľuje, že teraz je čas, aby Heger konal. Čím viac sa podľa neho bude blížiť termín parlamentných volieb, tým viac bude takýto krok nereálny.

„OĽaNO nie je klasická politická strana, ale zoskupenie, kde predseda rozhoduje o kandidátke, a blížiacim sa termínom volieb naberá na politickej sile,“ upresnil. Ak by Heger našiel odvahu, prinieslo by to síce dočasné zhoršenie vzťahov v koalícii, ale „prospelo by to celej spoločnosti“.

