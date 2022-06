Tohtoročné letné školy majú byť podporou aj pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia či z Ukrajiny

Peniaze vie škola využiť na odmenu pre učiteľov letnej školy, zabezpečenie pomôcok, dopravy či stravného pre žiakov. Letné školy sa konajú od 11. júla do 26. augusta. Školy si tak dokážu vyberať termín podľa vlastných potrieb a podľa záujmu žiakov a rodičov.

Do výzvy sa môžu zapojiť základné školy, špeciálne základné školy, špeciálne výchovné zariadenia a aj spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku základnej školy. Ako aj v predchádzajúcich rokoch, tak aj tento sa môžu do činnosti Letnej školy 2022 v podporných školách zapojiť aj dobrovoľníci, neziskový sektor, komunitné centrá, prípadne aj matky ukrajinských detí. V minulom roku sa do Letných škôl zapojilo 16-tisíc detí, tento rok by sa počas letných mesiacov malo vzdelávať viac než 20-tisíc žiakov.

„Letné školy takto organizujeme už tretí rok po sebe a verím, že ako aj po minulé roky budú mať u škôl, rodičov aj žiakov pozitívnu odozvu, pomôžu žiakom upevniť si potrebné vedomosti a tí využijú leto na spoznávanie nových vecí,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling. Podľa neho sú letné školy ďalším spôsobom, ako sa môžu žiaci prichádzajúci z Ukrajiny rýchlejšie začleniť medzi svojich slovenských rovesníkov.

Ministerstvo ocenilo, že financovanie tretieho ročníka letných škôl podporil aj UNICEF. Po ukončení rokovaní s UNICEF rezort školstva v najbližších dňoch zverejní výzvu, elektronickú prihlášku, manuál k výzve a ďalšie podporné materiály pre školy.