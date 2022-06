SaS sa nakoniec zlomí vo svojom postoji k zvyšovaniu daní, myslí si Matovič

Minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) si myslí, že koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa nakoniec zlomí vo svojom postoji k zvyšovaniu daní. Uviedol to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Sobotné dialógy.

Podľa jeho diskusného oponenta poslanca Národnej rady SR a podpredsedu strany Hlas Erika Tomáša, vždy býva nejaká skupina ľudí rukojemníkom sporu medzi Matovičom a lídrom strany SaS Richardom Sulíkom. Podotkol, že tentoraz ide o učiteľov. Poslanec tvrdí, že po tlačovej besede, na ktorej vyhlásili, že pripravia zákon, ktorým sa má zvýšiť príjem všetkých pracovníkov v školstve, mu volal predseda školských odborárov Pavel Ondek so záujmom o spoluprácu.

Matovič zhodnotil, že poslanecký návrh, ktorý by riešil platy školských zamestnancov by sa mohol v parlamente riešiť zhruba v septembri a dotknutým by pomohol pravdepodobne až v novembri.

Matovič s Tomášom diskutovali aj o protiinflačnom balíku, ktorého časť prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila do parlamentu. Minister vníma, že prezidentka nepristupuje rovnako k zákonom prijatých v skrátenom legislatívnom konaní. Poukázal napríklad na zákon ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS) o disciplinárnych konaniach sudcov či kilečko od Richarda Sulíka.

Matovič však teraz očakáva od ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) spoluprácu, čím nastanú podľa neho zmeny v porovnaní s pôvodným znením vetovaného zákona. Opäť spomenul, že Gröhling zakázal legislatívcom v rezorte školstva spolupracovať pri príprave zákona so štátnymi úradníkmi v iných rezortoch. Tomáš v diskusii vyhlásil, že poslanci za Hlas-SD sa zdržia pri opätovnom hlasovaní. Žiadajú, aby sa pomoc poskytla aj dôchodcom a pracujúcim.

V súvislosti s odvolávaním ministra hospodárstva Richarda Sulíka Matovič podotkol, že ich poslanci budú v danom hlasovaní slobodní. Tomáš reagoval, že Hlas bude hlasovať za odvolanie ministra.