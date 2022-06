Politológ Lenč: Referendum? To je len príprava na riadne voľby

Aký je váš názor na referendovú otázku, v ktorej chce Smer donútiť vládu podať demisiu?

Ako politológ v nej nevidím zmysel. Ak niekto súhlasí s tým, aby vláda podala demisiu, tak vládu to nezaväzuje k ničomu. Len si spravia prieskum, koľko ľudí chce, aby vláda podala demisiu. No aj keby vláda podala demisiu, teda premiér podá demisiu, tak by znova mohla vzniknúť vládna koalícia v podobnej zostave. Rovnako ako keď podal demisiu Robert Fico a vnikla vláda Petra Pellegriniho s rovnakými ministrami.

Ale to by bol dosť drahý prieskum verejnej mienky.

Keď sa na to pozerám, tak mi vychádza len to, že Smer hľadá spôsob, ako pred parlamentnými a prezidentskými voľbami mať v zásobe aktuálnu tému zmareného referenda. Je to to, čo Smer preferenčne počas roku 2021 živilo a aby ho to takto mohlo živiť aj v roku 2023. Skôr teda za tým vidím snahu živiť tému zmareného referenda.

Je zmarené referendum natoľko silná myšlienka, aby nahrala Smeru voličov?

<an>Nejakých určite áno. Ak sa staviate do pozície martýra, tak vám to môže nahrať nejaké hlasy. Na bilbord dajú, že „nechceli vám dovoliť zmeniť vládu, zmarili referendum, poďte do volieb a dajte nám hlas“. To by mohli mať v prípade parlamentných volieb. Pri prezidentských by mali „Zuzana Čaputová zmarila referendum, no ja vás budem počúvať“.

Je to podľa vás len marketingový ťah?

Na bilbordoch zverejnili otázku, či ľudia súhlasia s tým, aby padla vláda. Mne to príde, akoby sa niekto v referende pýtal, či súhlasíte s tým, že zem je plochá? Aj keby sa väčšina rozhodla, že zem je plochá, nič by sa nestalo. Ani keby to malo silu ústavného zákona, ako tvrdí Fico.

Prečo sa motív referenda zmenil? Predtým žiadali o skrátenie volebného obdobia a teraz žiadajú pád vlády.

Asi ide o predvolebné heslá, no nevidím im do hláv. No zatiaľ v tom nevidím nič logické. Fico pôvodne hovoril, že to bude jedna otázka, z ktorej padneme na zadok. Teraz sú to dve otázky a padám na zadok jedine z toho, že tomu nerozumiem.

Čo hovoríte na druhú otázku, v ktorej žiadajú, aby na odhlasovanie skráteného volebného obdobia stačilo 76 poslancov?

Chcú tam mať niečo nové. Ide im o to, aby sa parlament ľahšie rozpúšťal. Keď sa vláda odvolá, tak parlament zostáva. No podstata je skrátiť volebné obdobie Národnej rady.

Chce Smer naozaj predčasné voľby?

Určite bude tvrdiť, že áno. Môže byť, že väčšina zo Smeru reálne predčasné voľby chce. Kľúčová časť politickej reprezentácie, najmä tí s právnym vzdelaním, chápu, že to, čo robia, je skôr príprava na riadne voľby ako niečo, čo by k predčasným voľbám aj viedlo.

Myslíte si, že Smer nemá dostatok tém a musí preto vyťahovať predčasné voľby?

Keď budú predstavitelia Smeru ľudí presviedčať, aby im dali hlas, pretože nedemokratickí fašisti ľudu nedovolili rozhodnúť, tak to je volebná téma. Radšej budú toto tlačiť, aby sa o tom diskutovalo, akoby museli riešiť, či ten alebo onen nominant Smeru je pred súdom alebo je právoplatne odsúdený.

Prekrývajú tým svoje vlastné prešľapy?

Budú mať ďalší argument, v ktorom budú môcť tvrdiť, že Slovensko je totalitný systém, ktorý zatvára „našich ľudí“.

Prečo je referendum všeobecne v spoločnosti tak citlivo vnímané? Berú to ľudia tak, že v ňom majú príležitosť niečo zmeniť?

Referendum je prezentované ako ten jediný nástroj priamej demokracie. Síce ním je a ľudia v ňom priamo rozhodujú, ale zamlčiava sa, že priamo sa rozhoduje aj vo voľbách. Referendum nie je nad voľbami. Tým, že voľby majú stanovené termíny, tak nie sú vnímané, že sú tou skutočnou silou, ktorú majú ľudia v rukách. Naproti tomu referendum, ktoré bolo u nás neúspešné, lebo ľudia na to kašlali, je prezentované ako niečo, čím môžete tento štát zmeniť a ukázať politikom. Aj Igor Matovič podobne zvolával referendum o 25 otázkach a nakoniec z toho boli len bilbordy. No na nich sám tvrdil, že „vy občania rozhodnete referendom, nie politici budú rozhodovať“. Podstata zastupiteľskej demokracie je v tom, že ľudia rozhodujú vo voľbách. Na voľby sa mali mentálne aj intelektuálne pripravovať, nie na referendá. Pri referende sa často spomína Švajčiarsko a hovorí sa o tom, že len vďaka nemu to tam tak funguje. Aj to je dôvod, prečo to spoločnosť citlivo vníma a prečo ho Smer chce využiť ako dôkaz, že podľa neho je súčasný režim nedemokratický. V prípade, že referendum bude neúspešné alebo nebude vôbec vyhlásené, určite bude hovoriť o tom, že vláda sa správa ako nacisti v tridsiatych rokoch minulého storočia.

Môže byť úspešná petícia, ktorá sa rozbehla v piatok?

Myslím si, že podpisy sa podarí vyzbierať. Na škole učím žiakov, ktorí chcú byť učiteľmi občianskej náuky, a vidím u nich vysokú mieru neznalosti fungovania politického systému. Pritom to sú tí, ktorí chcú byť učiteľmi. Nájsť na Slovensku šesťsto- až sedemstotisíc ľudí, ktorí absolútne nerozumejú politike a len niečo podpíšu, by nemal byť problém. Petícia určite úspešná bude, lebo ľudia nerozumejú tomu, čo podpisujú.

Takže nakoniec bude musieť rozhodnúť prezidentka?

Áno, bude to na nej a na Ústavnom súde. No ak sa to podarí vyzbierať, tak možno by som jej radil, aby také referendum vyhlásila a museli by sa s tým popasovať.