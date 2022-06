Pomoc rodinám? Nie, brutálny marketing, hovorí Kalíňák

Koaličný poslanec Juraj Krúpa (OĽANO) zvažuje, že v prípade prorodinného balíka podporí veto prezidentky Zuzany Čaputovej. „Som za to, aby sme sa k tomu vrátili, prediskutovali a vyprecizovali to, čo je potrebné,“ povedal v diskusii.

Krúpa uviedol, že v balíčku pomoci rodinám sú veci, ktoré by si mali strany ešte medzi sebou prediskutovať. Aj v súčasnosti prebieha podľa neho intenzívna diskusia, ako sa k vetu prezidentky postaviť. Vie tiež o časti poslancov, ktorá by mohla Čaputovej veto podporiť. „Veto prezidentky má podľa mňa svoje rácio,“ povedal Krúpa. V pondelok má OĽANO rokovanie klubu, na ktorom sa dohodne, ako bude v tejto veci pokračovať, povedal.

„Preferujem riešenie v štvorkoalícii, ako nejakými ad hoc koalíciami alebo inými spôsobmi. Mne sa akýkoľvek náznak spolupráce s extrémistami ‚bridí‘,“ zdôraznil Krúpa na margo hlasovania o pomoci. Zároveň vidí priestor na to, aby o balíku rozhodol Ústavný súd SR.

Kaliňák skonštatoval, že návrh pomoci rodinám je zle urobený. „On sa tvári, že tu ide niečo dať rodinám, ale z druhého vrecka rodín vyťahuje tie isté peniaze. Je tu nulová bilancia,“ tvrdí exminister. Koalícii radí, aby rodinám dali peniaze navyše a nebrali samosprávam.

Krúpa si myslí, že stojí za zamyslenie pokúsiť sa dostať preč Maroša Žilinku z postu generálneho prokurátora. Obvinený riaditeľ Tiposu Marek Kaňka by podľa neho pravdepodobne mal byť odvolaný z funkcie. Šéfa rezortu financií Igora Matoviča (OĽANO) považuje za celkom dobrého ministra. Je podľa Krúpu logické, že niektoré veci komunikuje Matovič, keďže je šéfom hnutia. O tom, či je komunikácia dobrá alebo zlá, môžu diskutovať, uviedol.

V prípade, že by sa Smeru podarilo vyvolať predčasné voľby, je vylúčené, že by Kaliňák kandidoval. Zároveň podľa Kaliňáka momentálne nikto neuvažuje nad tým, že by predseda Smeru-SD Robert Fico kandidoval za prezidenta. Skonštatoval však, že by mal šancu a bol by fantastickou hlavou štátu. Voliči podľa Kaliňáka od Fica teraz očakávajú, že bude lídrom v oblasti exekutívy.

Exminister si tiež myslí, že bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi, ktorý je aktuálne vo väzbe, udelí Európsky súd pre ľudské práva milosť.

V diskusii sa rečníci dotkli aj niekoľkých káuz, ktoré sa vyšetrujú. Kaliňák poukazuje na obvinenia Kaňku, bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Vladimíra Tvarošku a poslanca Martina Borguľu (Sme rodina). Tie sú podľa neho dôkazom, že ide o politické kauzy. Považuje to za jasný signál pre strany, že ak prestanú poslúchať, tak je s nimi koniec.

Krúpa necháva všetky kauzy na orgány činné v trestnom konaní (OČTK). „Pre Smer je to katastrofa, lebo tu máme OČTK bez vplyvov a zásahov politickej moci,“ zhodnotil.