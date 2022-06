Otázka pre Gyimesiho: Špeciálne kvôli vám som si dal svoje gay tričko, aký máte s nami problém?

Okrem poslanca OĽaNO) debatovali k tejto téme aj Janka Bittó Cigániková (SaS) a Ladislav Kamenický (Smer). Bittó Cigániková hovorila nielen o dúhovej vlajke, ale aj o maďarskej vlajke na Gyimesiho profile.

VIDEO: Pozrite si zostrih konca relácie televízie TA3 V politike, ktorá sa venovala otázke: Ohrozujú nás gay vlajky?

Na verejných budovách by podľa poslancov Gyimesiho a Tarabu nemali viať dúhové vlajky. Vyplýva to z návrhu zákona. O ich spoločnom návrhu nevedela ani koaličná rada. Rozruch vzbudil nielen samotný zákon, ale aj to, že poslanec OĽaNO ho podal spoločne s poslancom, ktorý kandidoval za Kotlebovu ĽSNS.

Bittó Cigániková neskôr ocenila gesto moderátora Dírera, ktorý sa prihlásil ku gay komunite. !Aj vďaka takýmto gestám môžu niektorí naši spoluobčania pochopiť, že ľudia z queer komunity sú celkom bežnou súčasťou spoločnosti, žijú medzi nami, pracujú, majú svoje životy, koníčky, rodiny, názory a preferencie," napísala na sociálnej sieti.