Výrobca švédskych obrnených vozidiel: Robíme čisté obchody

Do konca júna chce ministerstvo obrany predložiť na rokovanie vlády návrh na obstaranie pásových bojových obrnených vozidiel zo Švédska. V piatok rezort predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania vyhodnotenie ponúk na nákup pásovej techniky.

Švédi prišli dokonca s dvoma ponukami a podľa hodnotenia odborníkov sú práve švédske obrnené vozidlá najlepšie. „Slovensko získa najlepšie bojové vozidlo pechoty na svete a slovenskému priemyslu sa navyše vráti viac ako 40 percent hodnoty kontraktu,“ tvrdí generálny riaditeľ BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask.

Vaša spoločnosť s ponukou na pásové bojové obrnené vozidlá CV90 je blízko k víťazstvu v súťaži o dodávku 152 kusov na Slovensko. Ak bude zmluva podpísaná, čo by Slovensko kúpou CV90 získalo?

Najlepšie bojové vozidlo pechoty na svete. CV90 sa používa v siedmich krajinách a celkovo sa už vyrobilo 1 280 vozidiel. Bude disponovať schopnosťami moderných bojových vozidiel pechoty, so systémami aktívnej ochrany, s modernými senzormi s dobrou úrovňou ochrany pre vojakov. Slovenskému priemyslu, ktorý bude súčasťou tohto biznisu, tiež poskytne viac ako 40 percent hodnoty kontraktu. Technológiu, výrobu, subsystémy a montáž prenesieme na Slovensko. Naši partneri tiež budú súčasťou celého dodávateľského reťazca Hägglunds pre CV90 a Slovensko získa hlavné jadro podpory pre svoju armádu počas životnosti vozidiel, ktorá je 30 až 40 rokov. Myslím si, že je to skvelá hodnota za peniaze, dáva vojakom to, čo chcú, rovnako aj slovenskému priemyslu.

VIDEO: Don Lindell, riaditeľ sekcie bojových vozidiel spoločnosti BAE Systems Hägglunds, o tom, čo ponúkajú slovenskej armáde. (27. 5. 2022)

Čomu sa venuje vaša spoločnosť a aké je jej pozadie?

Firma Hägglunds bola založená v roku 1899. Bola to rodinná firma. Od roku 2004 sme súčasťou veľkej korporácie s britskou spoločnosťou BAE Systems. Máme vyše 1 200 zamestnancov. Nachádzame sa v časti mesta Örnsköldsvik, čo je zhruba 550 km pozdĺž pobrežia severne od Štokholmu. Vyrábame hlavne dva produkty – rodinu vozidiel CV90 a rodinu terénneho obrneného vozidla BVS 10. Treťou vetvou je, povedal by som, podpora podnikania našich zákazníkov, pretože naše produkty majú bežne životnosť 30 až 50 rokov. Dlhodobý vzťah so zákazníkmi je pre nás veľmi dôležitý.

Britská materská spoločnosť BAE Systems je najväčším európskym zbrojárskym koncernom a tretím najväčším na svete. Ako je na tom v tomto ohľade Hägglunds ako jej dcérska spoločnosť?

Ak sa pozriete na korporáciu BAE Systems, určite to platí. Ale pri pohľade na našu spoločnosť Hägglunds už menej. Naše produkty sa predávajú najmä v Európe. Predali sme terénne vozidlá BV 206 do celého sveta. Povedal by som, že až 95 percent nášho biznisu je v Európe.

V rokoch 2006 až 2010 prebiehali rôzne korupčné vyšetrovania týkajúce sa BAE Systems, teda v čase, keď sa Hägglunds pripojil ku korporácii BAE Systems. Ako vnímate tieto obvinenie z korupcie?

Netýkalo sa to spoločnosti BAE Systems Hägglunds, takže som o tom nebol informovaný, čiže to naozaj nemôžem komentovať. Obchody, ktoré robíme v Hägglunds, sú čisté. V rámci našich spoluprác dodržiavame veľmi prísne zásady. Spôsob, akým podnikáme, je stopercentne čistý.

Myslíte si, že máte v podnikaní dobrú povesť?

Áno, máme veľmi dobrú obchodnú kultúru. Ako som už povedal, hlavná časť nášho podnikania sa deje v Európe. Máme veľmi prísne pravidlá pre všetky externé vzťahy vrátane darov a pohostenia. Napríklad ak by som mal niekomu ponúknuť viac ako kávu a žemľu, musím mať predbežné schválenie právneho oddelenia. Takže všetko, čo robíme, je veľmi prísne kontrolované nielen v rámci môjho podnikania, ale aj pravidlami, ktoré musím reportovať. Takže sú to veľmi prísne a čisté pravidlá podnikania so všetkými zainteresovanými stranami.

Čím vás zaujala súťaž slovenského ministerstva obrany?

Vo všeobecnosti pracujeme s vozidlom CV90, ktoré bolo predané do siedmich krajín. Začalo sa to vo Švédsku, neskôr sme sa posunuli do Nórska, Fínska, Dánska, Holandska, Švajčiarska a Estónska. Následne sme v posledných 5 až 7 rokoch náš záujem presunuli do stredoeurópskych krajín. Vedeli sme, že sa v nich pripravujú veľké programy na nahradenie sovietskych BMP1 alebo BMP2. Nadviazali sme niekoľko kontaktov a dozvedeli sme sa, že aj na Slovensku jeden takýto program odštartuje. Informovali sme sa, odprezentovali sme sa, a potom Slovensko formálne odštartovalo celý program.

Existujú názory, že obrnené bojové vozidlá nepatria k vedeniu vojny v 21. storočí, kde vraj majú hrať dôležitejšiu úlohu napríklad drony. Ako odpoviete na takéto názory? Majú pásové obrnené bojové vozidlá stále svoje miesto v moderných armádach?

Áno, určite. Musíte mať „topánky“ na zemi. Musíte byť schopní prepravovať vojakov a pri tom ich aj ochrániť. Musíte mať prístup do terénu, kde kolesové vozidlá nemôžu. Stále tiež potrebujete palebnú silu, aby ste porazili iné bojové vozidlá, lietadlá, bezpilotné prostriedky alebo bojový tank. Obrnené bojové vozidlo je teda stále rozhodujúce pre moderný spôsob vedenia boja. Potrebujete však aj lepšiu ochranu pred ručnými protitankovými granátometmi, lepšie senzory na detekciu bezpilotných prostriedkov. To sú schopnosti, ktoré máme vo vozidle CV90. Závery, ktoré niekto vyvodzuje pri pohľade na BMP1 a BMP2, že obrnené bojové vozidlá nie sú relevantné, sú nesprávne. S CV90 máte oveľa lepšie senzory, radary, systémy aktívnej ochrany, takže sa môžete chrániť pred týmito hrozbami, ktoré dnes na Ukrajine porážajú BMP.

Čo je teda na CV90 zvláštne? Aké je jeho miesto medzi ostatnými obrnenými bojovými vozidlami?