SHMÚ: Búrky hrozia na celom území Slovenska aj počas pondelka

Búrky môžu potrápiť územie Slovenska aj počas pondelka. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa pred búrkami, ktoré platia od 12.00 h až do večera.

V Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji trvajú výstrahy predbežne do 19.00 h, v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom do 21.00 h a v Prešovskom a Košickom kraji do 23.00 h.

Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov počas 30 minút, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

Intenzívny dážď môže podľa meteorológov vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, teda stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov či podjazdov.

„Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch (lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách budov a pod.). Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie,“ píše SHMÚ.