Prelomia poslanci veto prezidentky? OĽaNO sa ešte nedohodli

Poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zatiaľ neprijal konečné stanovisko k tomu, ako bude hlasovať o zákone o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý vrátila prezidentka Zuzana Čaputová na opätovné prerokovanie do parlamentu. Klub o vete prezidentky diskutoval v pondelok 13. júna do polnoci a potom prerušil rokovanie. Dnes bude v rokovaní pokračovať. Pre agentúru SITA to povedala poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽaNO).