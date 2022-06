Štát núka čurillovcom za nezákonnú väzbu smiešne odškodné

Ako napísal na sociálnej sieti, ministerstvo spravodlivosti totiž dvojici priznalo odškodné 52 eur za obhajobu a so zvyškom nároku vrátane ušlého platu boli odkázaní na súdne konanie.

„Žiadali sme pre nich ušlý plat za dobu nezákonného výkonu väzby, náhradu trov obhajoby vo vzťahu k nezákonnému rozhodnutiu o väzbe a nemajetkovej ujmy spôsobenej nezákonnou väzbou. Tieto nároky obvineným patria bez ohľadu na to, ako a kedy sa skončí ich trestné stíhanie, pretože na tom, že boli vo väzbe nezákonne, už nikto nemôže nič zmeniť, je to súdmi právoplatne uzavretá vec," zdôraznil advokát. Podľa Kubinu sa však ministerstvo spravodlivosti alibisticky zakrylo rozhodnutím Generálnej prokuratúry SR a považuje nárok za uplatnený predčasne, pretože „ešte nie je jasné, ako nakoniec dopadne trestné stíhanie a ešte môžu teoreticky byť aj odsúdení”. „Nejako im unikol dôležitý fakt, že sme nežiadali priznať náhradu škody spôsobenej nezákonným stíhaním, ale len nezákonným rozhodnutím o väzbe," uviedol Kubina.

Advokát zároveň skonštatoval, že ho mrzí, že sa štát takto správa k ľuďom, ktorí zaň 20 rokov nasadzujú život a krk proti tým najnebezpečnejším zločincom. „A keď sa ich jeden orgán toho istého štátu pokúsi nezákonne vziať do väzby a aj sa mu to na nejaký čas podarí a následne súdy tohto štátu právoplatne povedia, že ich vzatie do väzby bolo nezákonné, tak tento štát nemá ani toľko slušnosti a ‚chochmesu‛, aby im nahradil aspoň ten ušlý plat, ktorý kvôli nezákonnému pobytu vo väzbe nedostávali. Takto sa naozaj nikam neposunieme," dodal Kubina.

Krajský súd v Bratislave prepustil 1. októbra minulého roku obvinených vyšetrovateľov NAKA z väzby na slobodu, pretože ich trestné stíhanie je podľa senátu neopodstatnené. Generálna prokuratúra im však vo februári tohoto roku ponechala v platnosti obvinenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Na základe ich sťažnosti zrušila len obvinenie pre marenie spravodlivosti.