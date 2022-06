V kauze vraždy Kuciaka sa súd oboznamuje s utajovanými materiálmi

Na pôde Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku dnes pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Konkrétne sa súd oboznamuje s materiálmi z kategórie vyhradené, a to s príkazmi sudcu pre prípravné konanie na vyhotovenie odposluchov. Z tohto dôvodu bola z pojednávania dočasne vylúčená verejnosť. Na súd opätovne predviedli aj odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorý v prípade vystupuje ako kľúčový svedok. Pojednávanie je vytýčené aj na stredu 15. a štvrtok 16. júna. Súd by sa mal vtedy zaoberať výsluchom odsúdeného člena sereďského drogového gangu Iliju Weissa, ktorý by mal vypovedať o príprave vrážd prokurátorov a tiež bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Tótha.