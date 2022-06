Na protest učiteľov bude dohliadať aj mestská polícia, DPB je pripravený na zmeny

Potvrdil to vedúci oddelenia komunikácie Mestskej polície v Bratislave Peter Borko. Poukázal na to, že mestskí policajti budú celý sprievod viesť i uzatvárať. Mestská polícia bude spolupracovať s krajským Policajným zborom. Keďže sa podľa Borka očakáva veľké množstvo protestujúcich, v prípade potreby môžu byť povolané na pomoc aj hliadky z iných mestských častí.

Bratislavská krajská polícia informovala, že pre protest sa v stredu obmedzí doprava v Starom Meste. Obmedzenia budú trvať od 14.30 h až do ukončenia zhromaždenia. Týkať sa budú ulíc Námestie SNP, Hodžovo námestie, Palisády, Štefánikova, Zámocká – pri hradnom múre a Mudroňova.

Pri usmerňovaní MHD sa Dopravný podnik Bratislava (DPB) bude riadiť pokynmi od štátnej, respektíve mestskej polície. „Dispečing dopravného podniku je pripravený na prípadný odklon alebo obmedzenie liniek, ktoré bude usmerňovať operatívne, pravdepodobne aj s využitím záložných vozidiel,“ uviedol pre hovorca DPB Martin Chlebovec.

„Protestné zhromaždenie učiteľov bolo riadne ohlásené miestnemu úradu,“ potvrdil hovorca bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Matej Števove. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku organizuje v stredu v Bratislave protestné zhromaždenie, ktoré sa začne o 13.30 h na Námestí SNP. Školskí odborári sú presvedčení, že všetci zamestnanci škôl si zaslúžia dôstojné ohodnotenie.

Gröhling: Na platy učiteľov má Slovensko tri zdroje

Platy v školstve sa dajú podľa ministra Branislava Gröhlinga (SAS) zvýšiť aj bez zavádzania nových daní. Poukázal na to, že zdrojom financií môžu byť vyšší výber daní, peniaze určené na voľnočasové aktivity alebo refundácia výdavkov na Ukrajinu zo strany Európskej Únie.

Minister školstva zdôraznil, že rezort financií na daniach od januára do mája vyzbieral o 1,1 miliardy viac ako vlani. Za mesiac je to podľa o 220 miliónov viac ako minulý rok. „Táto suma by bohato stačila na zvýšenie platov v školstve o desať percent,“ skonštatoval. Trend vysokého nadvýberu bude podľa neho pokračovať.

Ďalším zdrojom na zvyšovanie platov môže byť podľa Gröhlinga EÚ. Tá má Slovensku refundovať výdavky na Ukrajinu v sume približne 100 miliónov eur. „Ide o financie, ktoré sme už zo štátneho rozpočtu minuli, ale EÚ nám ich následne preplatí,“ ozrejmil.

Tretím možným zdrojom sú podľa neho peniaze na voľnočasové aktivity, o ktorých bude NR SR rozhodovať v utorok. „Poslanci môžu veto prezidentky rešpektovať a ušetria tak 500 miliónov, ktoré môžu byť použité na zvýšenie platov v školstve,“ dodal s tým, že voľnočasové poukazy majú veľa chýb.

Cesta k zvýšeniu platov v školstve podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) vedie cez zvýšenie niektorých daní, ako sú daň z liehu, hazardu či z mimoriadneho zdanenia najbohatších firiem.