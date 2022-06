Súdna rada ide rozlúsknuť raziu NAKA: Kolíkovej hanebný počin alebo nesvedomitý sudca Fitt?

Známy sudca Peter Šamko hovorí, že toto Kolíkovej poníženie celej justície sa do dejín zapíše ako hanebný počin.

Kolíková odvolanie Romana Fitta odôvodnila jeho konaním a prístupom ako predsedu súdu v čase, keď príslušníci NAKA koncom apríla tohto roku vykonávali raziu na Okresnom súde Bratislava III. Správanie vyšetrovateľov NAKA opísali zamestnanci súdu ako „dosť agresívne, arogantné a drzé“. Fitt sa preto obrátil na Súdnu radu ako najvyšší samosprávny orgán justície a požiadal ju o zaujatie stanoviska k celej veci.

Tvrdil totiž, že aktivitami príslušníkov NAKA na súde došlo k zásahu do nezávislosti súdu a policajti postupovali nezákonne. Prípad rozdelil aj Súdnu radu. Právnu otázku, či mal, alebo nemal byť vydaný spis a jeho utajovaná príloha, riešila 18. mája. Rokovanie vtedy žiadny výsledok neprinieslo a prijatie stanoviska Súdna rada odložila s tým, že si musí vyžiadať stanoviská aj od všetkých dotknutých orgánov verejnej moci.

Ako vyplýva z programu 9. zasadnutia Súdnej rady, rokovanie o tomto bode má pokračovať v stredu 15. júna. Kolíková sa však rozhodla na postoj Súdnej rady nečakať a Fitta pár dní pred jej zasadnutím odvolala. Prezradila, že právna otázka, ktorá bránila Fittovi byť príslušníkom NAKA nápomocný, ju nezaujíma.

Podľa Šamka je Kolíkovej argument použitý na odvolanie sudcu Fitta nielen ponižujúci, ale ministerka tým naznačuje, že od sudcov vyžaduje servilitu. Podľa neho Fitt konal ako profesionál a jeho konanie by mohlo byť vzorom pre všetkých predsedov súdov. A práve preto musel byť podľa neho odvolaný. „Doba a aj ministerka praje verným mopslíkom (lokajom) a nie osobnostiam,“ skonštatoval.

Odvolanie nesúvisí s právnou otázkou

Príslušníci NAKA sa na súde dožadovali vydania utajovanej prílohy spisu z trestného stíhania dvoch známych spolupracujúcich svedkov – bývalého šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa a niekdajšieho námestníka SIS Borisa Beňu. Tí boli pôvodne obvinení z krivej výpovede v kauze týkajúcej sa korupcie bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Prokurátor Krajskej prokuratúry Košice im 1. júna obvinenie zrušil a trestné stíhanie pre nedôvodnosť zastavil.

„Tým, že ste sa odmietli dostaviť do budovy súdu, ktorého ste predsedom, hoci ste boli informovaný, že príslušníci NAKA disponujú príkazom na prehliadku Okresného súdu Bratislava III, ste porušili povinnosť predsedu súdu vykonávať svoju funkciu svedomito a riadne a včas plniť povinnosti orgánu riadenia a správy súdu,“ odôvodnila Kolíková svoje rozhodnutie, ktoré nadobudlo platnosť ostatnú sobotu.

„Napriek tomu, že uvedené sa dialo sčasti aj za prítomnosti predsedu, a napriek vyhrotenej situácii, ktorá to sprevádzala, predseda súdu nelegitimoval svoju pozíciu a nekonal z titulu orgánu riadenia súdu. Neurobil ani ďalšie kroky k riadnej súčinnosti s vyšetrovateľmi NAKA, ktoré by boli náležité v rámci vyšetrovania podozrení z trestnej činnosti. Odvolanie predsedu súdu nijako nesúvisí s právnou otázkou, či mal, alebo nemal byť vydaný spis alebo jeho utajovaná príloha zo súdu. Pre moje rozhodnutie to nehralo žiadnu úlohu. Predsedu súdu odvolávam, pretože som presvedčená, že pochybil ako manažér súdu,“ vysvetlila vo svojom rozhodnutí Kolíková.

Na udanie Makóa

Razia v podaní NAKA sa uskutočnila na Okresnom súde Bratislava III koncom apríla. Policajti hľadali spis, a najmä jeho utajovanú prílohu k prípadu obvinených Makóa a Beňu. Keď neuspeli u zákonnej sudkyne Ivety Halvoňovej, na súd sa vrátili aj večer po pracovnom čase. Spis im však naďalej nechcel nikto vydať.

Na druhý deň už prišli aj s príkazom na prehliadku priestorov súdu. Predseda súdu Fitt im ho opäť nevydal, pretože na to po telefonáte s krajskými prokurátormi v Bratislave a v Košiciach nedostal súhlas. Príslušníci NAKA preto obsadili vstup do kancelárie predsedu súdu a miestnosťou s trezorom. Medzičasom však bezpečnostná pracovníčka súdu utajovanú prílohu už odovzdala Krajskej prokuratúre Bratislava. Predseda súdu policajtom nakoniec vydal len tri zapečatené zväzky spisu.

Postup polície pracovníkov súdu veľmi prekvapil, ale aj pobúril. V úradnom zázname, ktorý spísala sudkyňa Halvoňová, zhodnotila správanie policajtov ako „dosť agresívne, arogantné a drzé“. „Musím podotknúť, že za 32 rokov svojej súdnej praxe som sa s podobným správaním polície ešte nestretla,“ uviedla. Podľa záznamu vyšetrovatelia tiež obmedzovali na osobnej slobode súdnu tajomníčku Kormanovičovú.

Čítajte aj Bola razia NAKA na súde neslýchaná? Súdna rada sa nezhodla

Predseda súdu tvrdí, že sa mu policajti vyhrážali. Ako uviedol vo svojej žiadosti Súdnej rade, mali mu povedať, že začnú prehľadávať všetky priestory súdu a keď bude treba, „zavolajú zámočníka a vylomia trezor s tým, že ešte uvidia, čo všetko sa tam nájde“. „Na tieto vyhrážky som reagoval tým, že som im uviedol, že hrubým spôsobom prekračujú zákon a že si vyprosím takýto spôsob jednania,“ píše Fitt v liste, ktorým požiadal Súdnu radu o zaujatie stanoviska k tejto situácii.

Vyšetrovateľov NAKA sa zastal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic aj policajný prezident Štefan Hamran. Ako vysvetľoval, utajovaná príloha spisu môže obsahovať dôkazy „o fungovaní zločineckej skupiny v orgánoch presadzujúcich právo“. NAKA otvorila toto trestné konanie pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ešte 8. apríla na základe trestného oznámenia Ľudovíta Makóa.

Kolíkovej podriadenosť polícii

Za bezprecedentnú označili raziu príslušníkov NAKA aj viacerí členovia Súdnej rady. „Dospel som k záveru, že ide o prvý prípad takéhoto druhu,“ skonštatoval aj predseda Súdnej rady Ján Mazák. Neštandardný sa však javí aj postup ministerky spravodlivosti. „Ministerka preukázala podriadenosť voči vyvolenej časti polície a vôbec nevzala do úvahy, že predseda súdu nie je zamestnancom polície a jeho úlohou ani nie je ‚kriviť‘ zákon v prospech polície, či ‚podkladať‘ sa podivným požiadavkám polície,“ kritizoval Kolíkovú krajský sudca Peter Šamko vo svojom príspevku na portáli Právne listy.

„Predseda súdu nemá povinnosť legitimovať sa policajtom len preto, že sa nachádzajú v budove súdu a ani z dôvodu, že sa policajtom nepáči, že zákonný sudca im nejde po ruke. Policajti nie sú nadriadenými predsedu súdu (teda aspoň právne, fakticky už zrejme sú) a úlohou predsedu súdu nie je ani pofúkať policajtom ‚boľačky‘, ktoré im na duši spôsobí zákonný sudca, keď im odmietne vyhovieť a urobí to dôrazne,“ upozornil Šamko.

„Ministerka spravodlivosti týmto argumentom fakticky skonštatovala, že predseda súdu má postavenie policajného mopslíka, ktorý má pribehnúť vždy, keď nejaký policajt príde na súd (a to aj vo večerných a prípadne aj v nočných hodinách) a na svojho psíka (predsedu súdu) zavolá (zapíska). Toto je až neslušný (ponižujúci) argument, pretože plne odhaľuje predstavu ministerky o tom, ako má vyzerať výkon funkcie predsedu súdu, t. j. byť k dispozícii polícii kedykoľvek, prísť poslušne kedykoľvek a kdekoľvek na policajné zavolanie a vybaviť aj ich nie celkom zákonné žiadosti a to dokonca namiesto zákonného sudcu, čo je v rozpore so zákonom,“ zdôraznil.