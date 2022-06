Tóth v kauze Kuciak vypovedať neprišiel, musí sa starať o syna

Ako uviedla predsedníčka senátu Špecializovaného trestného súd v Pezinku Ružena Sabová, Tóth súdu zaslal oznámenie, že sa o predvolaní na súd dozvedel neskoro. Musí sa pritom momentálne strať o svojho syna.

Ako svedka zároveň na súd predviedli z výkonu trestu odsúdeného člena sereďského drogového gangu Iliju Weissa. Ten sa má vyjadriť k príprave vrážd trojice prokurátorov.

Prejavil záujem vypovedať

Tomáš Szabó, ktorý je za podiel na vražde Kuciaka právoplatne odsúdený na 25 rokov väzenia, prejavil v utorok záujem vypovedať v kauze prípravy vrážd prokurátorov. Szabó je v kauze prípravy vrážd trojice prokurátorov v pozícii obžalovaného, pričom na začiatku procesu urobil vyhlásenie o vine. Pôvodne však vypovedať odmietol. V utorok povedal, že sa naďalej nebude vyjadrovať k prípadu Kuciak, keďže tam je už odsúdený.

„Veľmi ľutujem toto celé,“ povedal bývalý policajt Szabó s tým, že sa chce ospravedlniť trojici poškodených.

Podľa Szabóa ho niekedy v lete 2017 oslovil Zoltán Andruskó s tým, či by nemal záujem sledovať jednu osobu. On ponuku sprostredkoval svojmu bratrancovi, bývalému vojakovi Miroslavovi Marčekovi. Keď sa potom Andruskóa pýtali na detaily, povedal, že by išlo aj o likvidáciu za odmenu 70 000 eur. Pri ďalších stretnutiach im následne prezradil, že má ísť o Maroša Žilinku. „Povedal nám meno, kde býva – že býva v Piešťanoch,“ vypovedal Szabó. Podľa jeho slov boli s Marčekom niekoľkokrát na adrese trvalého pobytu Žilinku, nezastihli ho tam však. Szabó ďalej uviedol, že postupne do Piešťan prestali chodiť. Andruskó však podľa neho naliehal, aby sa vec urobila. „Že dávno to malo byť,“ povedal Szabó s tým, že Andruskó im zabezpečil aj samopal Škorpión. Zároveň podľa Szabóa povedal, že zaplatí aj 10 000 eur za každého člena Žilinkovej rodiny. Podľa obžalovaného sa však s Marčekom zhodli, že od veci dajú „ruky preč“.

Andruskó im tiež podľa Szabóa ponúkol, že ak si chcú zarobiť, existuje objednávka aj na advokáta Daniela Lipšica. Odmena mala byť v tomto prípade 200 000 eur. Poľa Szabóa sa však s Marčekom touto vecou nezaoberali. Pokiaľ ide o Šufliarskeho, o ňom podľa Szabóa Andruskó hovoril v roku 2018. „Som mu povedal, že ty si nejaký posadnutí prokurátormi,“ povedal Szabó. Spolu s Marčekom zistili jeho adresu v Dunajskej Lužnej, pričom v jednom prípade Šufliarskeho sledovali aj na ceste do práce v Bratislave. „Samozrejme, bavili sme sa aj o zbrani, ktorá by mohla byť použitá,“ vypovedal Szabó s tým, že od Andruskóa chcel Marček ostreľovaciu pušku. „Marček povedal, že on to spraví, stačí, keď budem robiť šoféra,“ opísal Szabó.

Zbraň nezohnal, výbušnina by bola riskantná

Keďže potrebnú zbraň Andruskó nezohnal, navrhol použitie výbušniny, čo Szabó podľa vlastných slov odmietol. „Pán Marček s tým súhlasil,“ uviedol Szabó s tým, že výbušninu navrhol Marček umiestniť do koša na smeti. Keď však vec zvážili, dohodli sa, že použitie výbušniny by bolo riskantné. „Potom sme to ani neriešili a boli sme zadržaní,“ doplnil.

Po skončený spontánnej výpovede odpovedal Szabó na otázky prokurátora. Pri otázke, aký má momentálne postoj k vražde Jána Kuciaka, za ktorú bol právoplatne odsúdený, povedal, že je mu to ľúto. „Ľutujem, čo sa stalo, to je všetko,“ vyhlásil. Zároveň odpovedal aj na otázky senátu, odmietol však odpovedať na otázky obhajcov spoluobžalovaných a právnych zástupcov poškodených. Na otázku člena senátu Rastislava Stieranku, či Andruskó niekedy v súvislosti s objednávkou vrážd niekedy spomenul Mariana K. alebo Alenu Zs. Szabó odpovedal, že nikdy. Andruskó sa totiž podľa neho tváril, že to objednáva pre seba. „On je veľký herec,“ skonštatoval. Pojednávanie v tejto trestnej veci bude pokračovať v stredu 15. júna.