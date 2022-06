Politologička: Čaputová by mohla byť vo vyhláseniach odvážnejšia a rozhodnejšia

Prezidentka SR Zuzana Čaputová by sa mohla viac angažovať a formulovať svoje politické priority cez vystúpenia ešte predtým, ako konkrétny problém vyhrotia politickí súperi v parlamente. Politologička Darina Malová z Univerzity Komenského v Bratislave to uviedla pre TASR v súvislosti so stredajším tretím výročím nástupu Čaputovej do funkcie.