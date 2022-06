Kto zaplatí nové farby policajných áut

Verejnosť mohla rozhodnúť o novom dizajne policajných áut do nedele 12. júna. Práve vďaka farebnej kombinácii sa stal príspevok na sociálnej sieti najvirálnejším statusom v histórii sociálnych sietí zboru a išlo o prvý príspevok s viac ako 100-tisíc reakciami. „Príspevkom sme na sociálnej sieti oslovili vyše 1,2 milióna ľudí. Oficiálneho hlasovania sa zúčastnilo celkovo 101 032 ľudí,“ uviedli policajti.

zväčšiť Foto: Polícia SR policajné autá, nové farby Ľudia si z troch variantov vybrali ten na obrázku hore.

Ľudia mali na výber tri varianty a najviac, takmer 35,5 tisíca hlasov, získal dizajn s dominujúcou žltou farbou a modrými pásmi. Variant na druhom mieste zaostal len tesne a získal 34 240 hlasov. Polícia avizuje, že v rámci testovania bude čoskoro víťazným dizajnom polepené testovacie vozidlo. No hlasovanie verejnosti o tom, ako budú policajné autá polepené, nakoniec vôbec nemusí rozhodnúť. „Vzhľadom na malý rozdiel vo výslednom hlasovaní v ankete, pri voľbe definitívnej verzie sa zohľadnia aj ceny jednotlivých verzií polepov,“ uviedli policajti na sociálnej sieti.

Vyradia dve tretiny vozidiel

„Odborníci vybrali žltú farbu, pretože má špeciálne fyzikálne vlastnosti, je tam mimoriadne vysoká viditeľnosť aj za znížených svetelných podmienok. Modrá farba je aj na vlajke Slovenskej republiky a tiež Európskej únie. Modrá farba je považovaná celosvetovo za farbu polície," vysvetlila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Polícia predpokladá, že v blízkom čase bude potrebné vyradiť dve tretiny vozového parku. Prezident Policajného zboru Štefan Hamran podotkol, že výmena vozového parku polície bude financovaná aj v rámci Plánu obnovy a odolnosti.

„V súčasnosti prebiehajú rokovania o finančných možnostiach a preto je predčasné hovoriť o čase realizácie, počte kusov a cene nových vozidiel. Stále platí, že verejnosť budeme informovať hneď, ako budú známe bližšie informácie v tejto veci. Policajný zbor má v súčasnosti okolo 1 900 kusov pomaľovaných služobných cestných vozidiel,“ priblížila Bárdyová.

Vyhodené peniaze

Minister financií a šéf koaličného hnutia OĽaNO Igor Matovič necíti potrebu meniť dizajn policajných áut a ide podľa neho o vyhadzovanie peňazí. Ako ďalej uviedol pre médiá, hneď, ako sa dozvedel o tomto zámere, povedal ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO), že chce vidieť efektivitu daného rozhodnutia.

„Či je teraz najdôležitejšie oblepovať autá novými nálepkami – ja to osobne tak necítim. Ale možno to cítim zle," povedal Matovič s tým, že do hlasovania o novej podobe policajných áut sa zapojilo veľa ľudí. „Možno na konci to vyhodnotia všetci, čo sa vyznajú, že je to správne," skonštatoval minister s tým, že jeho „zaujímajú čísla, ktoré sú za tým".

Minister doplnil, že o celej veci sa ešte bude rokovať. „Určite to nebude autonómne rozhodnutie, že teraz niekto lúskne prstom a vyhodíme milióny do luftu," dodal Matovič a dodal, že tieto náklady by museli ísť na úkor odmien v Policajnom zbore.

Všetky nové vozidlá, ktoré plánuje polícia obstarať, už budú mať nový vzhľad. „Súčasné auta sa prelepovať nebudú, pretože by to bolo finančne nákladné,“ uviedla Bárdyová.