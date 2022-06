Ďuriš Nicholsonová odkazuje Matovičovej: Stiahnite Igora späť do kuchyne

Pavlína Matovičová je presvedčená, že jej manžel sa správa „veľmi zodpovedne“. V rozhovore pre časopis Šarm na adresu prezidentky ďalej manželka ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) ešte povedala, že „niekedy je mlčanie zlatom a za dobré veci treba bojovať“. Tvrdí, že jej manžel sa nezmenil, stále je bojovníkom a rytierom, len „zošedivel a roky mu pribudli ako každému“.

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová na sociálnej sieti zasa odkazuje Matovičovej: „Ja si myslím, milá Pavlínka, že je dobré, keď sa ženy miešajú do všeličoho. Od istého času máme také isté práva ako muži,“ pripomína Pavlíne Matovičovej.

„Možno aj vy by ste sa mohli zastarať. Mohli by ste stiahnuť toho vášho Igora späť do kuchyne, pretože naozaj ho už v politike nikto nechce. Strašne veľa dobrým veciam by ste týmto pomohli,“ radí a žiada europoslankyňa Ďuriš Nicholsonová manželku ministra financií.