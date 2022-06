Heger dal Lengvarskému ďalšiu šancu. Plány nemocníc budú o týždeň

Premiér Heger predstúpil po rokovaní pred novinárov. Oproti posledným vystúpeniam odpovedal aj na otázky, no v prvom rade chcel upokojiť verejnosť vo veci nemocníc. „Veľmi intenzívne na tom pracujeme,“ potvrdil. Vyhlásil, že na základe dát rozhodnú, ktoré nemocnice budú postavené, a prevezmú za to politickú zodpovednosť, no premiér žiada ďalšiu analýzu. „Dozerám na tento proces," povedal premiér.

Materiál má byť dopracovaný do konca týždňa, následne pôjde koaličným partnerom a až potom na vládu. Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková verejnosť ubezpečovala, že momentálne nič nemešká a Slovensko zatiaľ problémy so spĺňaním míľnikov, ktoré si určilo v Pláne obnovy a odolnosti, nemá.

Podľa Lengvarského štát stále ráta s výstavbou bratislavských Rázsoch a k nim by chcel postaviť ďalšie „dve, tri, štyri či päť nemocníc“. Minister ale odmieta priblížiť, či je dohoda, že sa bude stavať v Martine alebo v Trnave. Nechcel ani spresniť, či sa peniaze ujdú aj finančnej skupine Penta, ktorá chce stavať v Rimavskej Sobote či v Humennom.

Lengvarský v stredu po rokovaní vlády priznal, že sa dopočul aj o tom, že by ho mala na poste ministra vystriedať bývalá nominantka Smeru Andrea Kalavská. „Viem o tom, bol som o tom korektne informovaný, ale nie je to pravda," podotkol. S úsmevom dodal, že premiér ho ubezpečil, že si to „nemá všímať".

Liberáli na koaličnej rade chýbajú

Minister Lengvarský priznal, že materiál o výstavbe nemocníc pripravený má a aj ho v stredu ráno na vládu priniesol, no tvrdí, že pokiaľ na ňom nie je úplná zhoda v koalícii, tak ho predložiť nemôže. Dôvodom má byť aj absencia liberálov na koaličných radách. Aj podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) ich neúčasť spôsobuje prieťahy na vláde.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) si však za minulotýždňovým rozhodnutím strany nezúčastňovať sa koaličných rád stojí. „Mali sme konkrétne dôvody, prečo sme sa odmietli zúčastňovať. Môj osobný pocit je, že naši partneri chápu, že bolo by dobré niektoré veci nerobiť, niektoré robiť," ozrejmil šéf liberálov. Na Lengvarského slová reagoval, že „to tak je, keď sa prestane jedna zo strán zúčastňovať koaličných rád".

„Bavíme sa o tom, či je lepšie zrekonštruovať štyri oddelenia v štyroch nemocniciach alebo postaviť štyri nové monobloky, ako dať tristo miliónov na novú nemocnicu," spresnil Lengvarský.

Čítajte viac Matovič chce mať na koaličnej rade kamery

Rezort zdravotníctva už viac ako tri mesiace predstavuje miesta, kde sa budú nemocnice stavať. „Nie je to len o minutí peňazí z plánu obnovy, chceme analýzu spraviť tak, aby sme aj potom, ako sa tieto peniaze vyčerpajú, mohli pokračovať ďalej v stavbe a rekonštrukcii nemocníc," objasnil minister. Lengvarský pripomenul, že na výstavbu pôjde 800 miliónov eur, no investičný dlh slovenských nemocníc je podľa neho oveľa vyšší. Podľa bývalého ministra zdravotníctva Marka Krajčího (OĽaNO) pri najoptimistickejšom odhade vo výške 1,5 miliardy eur. Niektorí odborníci však hovorili o troch miliardách.

Európskej komisii podľa Lengvarského stačí predstaviť investičný plán a nemusia vedieť, na ktorých miestach budú nemocnice stáť. „Hovoríme o počte lôžok, nie o konkrétnych nemocniciach," dodal s tým, že aj keď sa Slovensko omešká, tak európske finančné prostriedky by nemali byť krátené. „Dôležitejší termín je druhý kvartál 2024, vtedy musia byť zazmluvnení dodávatelia stavieb," zdôraznil.

Uznesenie vlády bude spúšťať len stavby štátnych nemocníc. V nich by mal rezort presne definovať, ktoré nemocnice budú postavené. Následné rekonštrukcie či výstavby menších nemocníc sa budú realizovať prostredníctvom verejných výziev. Teda čo z balíka peňazí z plánu obnovy zostane, to sa ujde ostatným.

Len Rázsochy sú isté

Lengvarský vysvetľoval, že štátne nemocnice „nezhltnú" celú čiastku z 800 miliónov, ktoré sú určené na výstavbu a rekonštrukciu. Tvrdí, že z plánu obnovy by sa stavali hrubé stavby a následné dovybavenie a zariadenie nemocnice by mohlo byť financované cez eurofondy.

No aj premiér Heger pred časom priznal, že v otázke, kde budú nové nemocnice stáť, sa vytvorili dva tábory. Jeden návrh, ktorý má podporu ministra zdravotníctva Lengvarského, počíta s nemocnicami na Rázsochách, v Martine, v Humennom a v Rimavskej Sobote.

Finančná skupina Penta pred časom predstavila plány na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc práve v Humennom a Rimavskej Sobote, ktoré patria k súkromným nemocniciam Svet zdravia. Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) tvrdí, že časť vlády s tým má problém práve preto, že nemocnice sú v súkromnom vlastníctve.

Čítajte aj Poslanci sa neprikláňajú k myšlienke odkúpenia Nemocnice Bory štátom

Potom je tu plán, ktorý podporuje bývalý minister zdravotníctva Krajčí. Ten ráta s Rázsochami, no nie s martinskou nemocnicou. Namiesto nej by sa stavali nemocnice v Prešove a v Trnave. Do roku 2026 by malo teda z plánu obnovy na Slovensku vyrásť 870 plne vybavených lôžok v nových nemocniciach.

Vzhľadom na to, že na stavbu novej nemocnice má štát už len štyri a pol roka, tak sa ráta aj s možnosťou, že niektoré projekty sa nestihnú dokončiť včas a podarí sa dokončiť len tzv. hrubú stavbu. V nich by malo byť ďalších 1 035 lôžok a ďalších 495 by malo pribudnúť v nemocniciach po rozsiahlej rekonštrukcii.

„Ministerstvo zdravotníctva vyhodnotilo ponuky na projekt výstavby nemocnice na Rázsochách a po kontrole Úradu pre verejné obstarávanie bude môcť podpísať zmluvu na projekt s víťazom súťaže,“ tvrdí ministerstvo.