Tomáša Szabóa vylúčili v príprave vrážd prokurátorov na samostatné konanie

Predsedníčka senátu Ružena Sabová priblížila, že súd priznanie obžalovaného prijal. „Je potrebné vykonať len dôkazy, ktoré súvisia s výrokom o treste,“ dodala s tým, že následne bude možné rozhodnúť. V prípade ďalších obžalovaných je podľa jej slov potrebné širšie dokazovanie.

Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia okrem Szabóa obžalobe štyri osoby – Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Dušan Kracina a Darko Dragič. ŠTS zároveň opätovne rozhoduje o vine Kočnera a Zsuzsovej v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Žilinka v hľadáčiku

Szabó vypovedal, že ho niekedy v lete 2017 oslovil Zoltán Andruskó s tým, či by nemal záujem sledovať jednu osobu. On ponuku sprostredkoval svojmu bratrancovi, bývalému vojakovi Miroslavovi Marčekovi. Keď sa potom Andruskóa pýtali na detaily, povedal, že by išlo aj o likvidáciu za odmenu 70-tisíc eur.

Pri ďalších stretnutiach im následne prezradil, že má ísť o Maroša Žilinku. „Povedal nám meno, kde býva – že býva v Piešťanoch," vypovedal Szabó. Podľa jeho slov boli s Marčekom niekoľkokrát na adrese trvalého pobytu Žilinku, nezastihli ho tam však.

Szabó ďalej uviedol, že postupne do Piešťan prestali chodiť. Andruskó však podľa neho naliehal, aby sa vec urobila. „Že dávno to malo byť," povedal Szabó s tým, že Andruskó im zabezpečil aj samopal Škorpión. Zároveň podľa Szabóa povedal, že zaplatí aj 10-tisíc eur za každého člena Žilinkovej rodiny. Podľa obžalovaného sa však s Marčekom zhodli, že od veci dajú „ruky preč".

Lipšic za 200-tisíc eur

Andruskó im tiež podľa Szabóa ponúkol, že ak si chcú zarobiť, existuje objednávka aj na advokáta Daniela Lipšica. Odmena mala byť v tomto prípade 200-tisíc eur. Poľa Szabóa sa však s Marčekom touto vecou nezaoberali.

Pokiaľ ide o Šufliarskeho, o ňom podľa Szabóa Andruskó hovoril v roku 2018. „Som mu povedal, že ty si nejaký posadnutí prokurátormi," povedal Szabó.

Spolu s Marčekom zistili jeho adresu v Dunajskej Lužnej, pričom v jednom prípade Šufliarskeho sledovali aj na ceste do práce v Bratislave. „Samozrejme, bavili sme sa aj o zbrani, ktorá by mohla byť použitá," vypovedal Szabó s tým, že od Andruskóa chcel Marček ostreľovaciu pušku. „Marček povedal, že on to spraví, stačí, keď budem robiť šoféra," opísal Szabó.

Keďže potrebnú zbraň Andruskó nezohnal, navrhol použitie výbušniny, čo Szabó podľa vlastných slov odmietol. „Pán Marček s tým súhlasil," uviedol Szabó s tým, že výbušninu navrhol Marček umiestniť do koša na smeti. Keď však vec zvážili, dohodli sa, že použitie výbušniny by bolo riskantné. „Potom sme to ani neriešili a boli sme zadržaní," doplnil.